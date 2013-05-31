Специализируюсь на наружной рекламе, полиграфии и фирменном стиле.

Дизайнер с четырехлетним опытом работы. Специализируюсь на наружной рекламе, полиграфии и фирменном стиле.

Большую часть времени работаю ведущим дизайнером в ООО "ТопАрт", в свободное время - фрилансер. Работал как в небольших рекламных агентствах и типографиях, так и в крупных федеральных операторах рекламы.

Сотрудничал со многими компаниями в России, от малоизвестных локальных предприятий до авто- и нефте-гигантов.