Профессиональная реализация.

Если вы желаете сотрудничать?! Пишите! Я уверен, что мы сможем договориться и найти компромисс.

Уважаемый заказчик! Перед началом сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

- задание;

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

На этом сервисе, я человек новый, еще не набравший большого рейтинга, но готовый выполнять работу быстро и качественно. Не гонюсь за стоимостью заказа и за их количество, работаю с каждым клиентом индивидуально, стараясь оправдать его ожидания на 100 процентов. Для продвижение моей кандидатуры, как ответственного и первоклассного исполнителя, мне нужны положительные отзывы. И зарабатывать их я буду качеством выполненных работ.