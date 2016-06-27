Задача : С готового прайс-листа в автоматическом режиме внести данные из колонок в ИМ на Opencart. Если у Вас есть модуль импорта - хорошо. Также возможна покупка модуля импорта отдельно (наподобие этого http://shop.opencart-russia.ru/csv-import-export). Прайс-лист с которого нужно ...