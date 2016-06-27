Наполнение товарами интернет-магазина электроинструмента на 1С-Битрикс. Редактирование уже имеющихся товаров.
- Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт3 года назад
Наполнение товарами интернет-магазина электроинструмента на 1С-Битрикс. Редактирование уже имеющихся товаров.Наполнение сайтов41 заявкаЗакрыт4 года назад
Продвижение интернет-магазина www.900-watt.ru с нуля. Аудит сайта, анализ ниши, выявление конкурентных преимуществ. Составление семантического ядра. Оптимизация сайта, вывод в ТОП Яндекса. Увеличение посещаемости и заказов. Предлагайте цены и сроки.Поисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо убрать несколько полей и добавить новые в форму заказа ИМ на Опенкарт. Нужен действительно хороший спеицалист по Опенкарту - будут еще и другие задания.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется наполнение товарами ИМ электроинструмента на OpenCart. Задача - копированием добавлять описание, атрибуты и фото товара в каталог товаров. Черновик магазина здесь 900-watt.ru . Общее количество работы - около 20 тыс. наименований. Можно взять в ...Наполнение сайтов35 заявокЗакрыт7 лет назад
Черновик магазина www.900-watt.ru . Задача администрирования сайта (исправление ошибок, доработка и внесение изменений и дополнений в установленные модули), установка новых модулей, доработка и улучшение дизайна. Создание и внедрение новых фишек и интеграций по ТЗ заказчика. ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Требуется наполнение товарами ИМ электроинструмента на OpenCart. Задача - копированием добавлять описание, атрибуты и фото товара в каталог товаров. Черновик магазина здесь 900-watt.ru . Общее количество работы - около 5 тыс. наименований. Можно взять в ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Задача : С готового прайс-листа в автоматическом режиме внести данные из колонок в ИМ на Opencart. Если у Вас есть модуль импорта - хорошо. Также возможна покупка модуля импорта отдельно (наподобие этого http://shop.opencart-russia.ru/csv-import-export). Прайс-лист с которого нужно ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется наполнение товарами ИМ электроинструмента на OpenCart. Задача - копированием добавлять описание, атрибуты и фото товара в каталог товаров. Черновик магазина здесь shop.hobbymods.ru . Общее количество работы - около 5 тыс. наименований. Можно взять в ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Задача - создание современного продающего интернет-магазина электроинструмента и строительного оборудования. Сайты которые нравятся - tdarsenal.ru , vseinstrumenti.ru/ Разработка логотипа, дизайна. Адаптивность. Фильтр товаров, их сравнение, поиск. Подключение систем оплаты. Администрирование заказов. Автоматическая установка цен расчетом с прайса поставщика. Предлагайте свои расценки и сроки. Пишите ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт8 лет назад