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Александр Михайлов rn6hz

 
44 годаРоссия/Пятигорск
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Oleg_Abrashin
Олег 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
19 отзывов(-1)
$100
10 баллов
6 лет назад
Исправление формы заказа ИМ Опенкарт
Александр, показал себя как великолепный заказчик! Четкое ТЗ, и моментальная оплата после выполнения. Рекомендую к сотрудничеству всем фрилансерам!
Спасибо за работу !!
Ответный отзыв
vetrovaalla
Алла 
46 летУкраина
10 лет в сервисе
онлайн
$10
8 баллов
7 лет назад
Наполнение товарами ИМ на OpenCart
Александр ставит четкие и понятные задания. Оплата вовремя. Рекомендую!
Все просто отлично ! Быстро, надежно и недорого !
Ответный отзыв
Macarronya
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Наполнение товарами ИМ на OpenCart
Четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую!
Профессиональный и качественный подход к работе. Быстро схватывает и понимает на лету, что нужно заказчику. Сотрудничество продолжаем !
Ответный отзыв