Веб-программист, дизайнер, верстальщик, сеошник и системный администратор!
В сфере разработки сайтов достаточно давно, занимаюсь различными этапами разработки.
Вот, что я умею:
Сайты "под ключ":
- Создание сайтов (визитки, представительские, порталы, социальные ресурсы…),
- Создание интернет-магазинов и каталогов,
- Верстка шаблонов CMS Joomla, 1C-Bitrix, Wordpress, OpenCart, ImageCMS, ModX
- Проектирование индивидуального функционала
- Правка существующих модулей и компонентов на сайте
- Разработка концепции дизайна главных и внутренних страниц сайтов,
- Создание редизайна существующих сайтов,
- Проведение аудита юзабилити и внесение корректировок в существующую структурную модель сайта с разработкой дизайна функциональных элементов.
- валидная/кроссбраузерная html5/css3/jQuery верстка и разработка шаблонов различных CMS. Валидность по стандартам WC3.
- адаптивная верстка с нуля, либо с использованием фреймворка twitter bootstrap
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HTML-верстка
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$2/час
от $100от 2 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
$2/час
от $100
нет рейтинга