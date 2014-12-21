Веб-программист, дизайнер, верстальщик, сеошник и системный администратор!

В сфере разработки сайтов достаточно давно, занимаюсь различными этапами разработки.

Вот, что я умею:

Сайты "под ключ":

Создание сайтов (визитки, представительские, порталы, социальные ресурсы…),

Создание интернет-магазинов и каталогов,

Верстка шаблонов CMS Joomla, 1C-Bitrix, Wordpress, OpenCart, ImageCMS, ModX

Проектирование индивидуального функционала

Правка существующих модулей и компонентов на сайте

Разработка концепции дизайна главных и внутренних страниц сайтов,

Создание редизайна существующих сайтов,

Проведение аудита юзабилити и внесение корректировок в существующую структурную модель сайта с разработкой дизайна функциональных элементов.

валидная/кроссбраузерная html5/css3/jQuery верстка и разработка шаблонов различных CMS. Валидность по стандартам WC3.

адаптивная верстка с нуля, либо с использованием фреймворка twitter bootstrap

Работаю либо с предоплатой 50%, либо по безопасной сделке. Даже если у заказчика есть 100 500 положительных отзывов.