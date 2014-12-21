ro11ex

Леонид ro11ex

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Веб-программист, дизайнер, верстальщик, сеошник и системный администратор!

В сфере разработки сайтов достаточно давно, занимаюсь различными этапами разработки.

Вот, что я умею:

Сайты "под ключ":

  • Создание сайтов (визитки, представительские, порталы, социальные ресурсы…),
  • Создание интернет-магазинов и каталогов,
  • Верстка шаблонов CMS Joomla, 1C-Bitrix, Wordpress, OpenCart, ImageCMS, ModX
  • Проектирование индивидуального функционала
  • Правка существующих модулей и компонентов на сайте
Дизайн:

  • Разработка концепции дизайна главных и внутренних страниц сайтов,
  • Создание редизайна существующих сайтов,
  • Проведение аудита юзабилити и внесение корректировок в существующую структурную модель сайта с разработкой дизайна функциональных элементов.
Верстка:

  • валидная/кроссбраузерная html5/css3/jQuery верстка и разработка шаблонов различных CMS. Валидность по стандартам WC3.
  • адаптивная верстка с нуля, либо с использованием фреймворка twitter bootstrap
Работаю либо с предоплатой 50%, либо по безопасной сделке. Даже если у заказчика есть 100 500 положительных отзывов.
HTML-верстка
нет отзывов
$2/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$2/час
от $100
нет рейтинга