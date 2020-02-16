roar394black

Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Я художник, дизайнер. Проходила курсы по иллюстрации в онлайн школе HIGHLIGHTS. Владею Adobe Photoshop, Adobe illustrator.В работе использую графический планшет Huion H640P. Так же сильна в написании текстов и выполнение других творческих работ.Ответственность и любовь к делу гарантирую.Всегда буду рада сотрудничеству с хорошими людьми.