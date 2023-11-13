Работал в сфере кадрового делопроизводства более 5 лет.

Отлично владею русским языком.

Работаю с монтажом видео, создаю дизайны в canva.



Что я умею:



• отцифровывать документы;

• работать в MS Office;

• монтировать видео;

• использовать различные инструменты (фоторедакторы, Google Docs и т.д.);

• создавать фирменный стиль — логотипы и дизайны в Canva (например, сториз для instagram)



Внимателен к деталям. Довожу свою работу до конца.