Работал в сфере кадрового делопроизводства более 5 лет.
Отлично владею русским языком.
Работаю с монтажом видео, создаю дизайны в canva.
Что я умею:
• отцифровывать документы;
• работать в MS Office;
• монтировать видео;
• использовать различные инструменты (фоторедакторы, Google Docs и т.д.);
• создавать фирменный стиль — логотипы и дизайны в Canva (например, сториз для instagram)
Внимателен к деталям. Довожу свою работу до конца.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Обои для телефона1 просмотр
- Иконки для актульного в Instagramнет просмотров
- Дизайн сториз для Instagramнет просмотров
- Логотип личного бренданет просмотров
Видеомонтаж
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$5/час
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Логотипы и Знаки
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$5/час
от $5от 1 дня
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Фирменный стиль
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$5/час
от $5от 1 дня
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