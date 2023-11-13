rob7n

Роман rob7n

 
31 год
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Работал в сфере кадрового делопроизводства более 5 лет.
Отлично владею русским языком.
Работаю с монтажом видео, создаю дизайны в canva.

Что я умею:

• отцифровывать документы;
• работать в MS Office;
• монтировать видео;
• использовать различные инструменты (фоторедакторы, Google Docs и т.д.);
• создавать фирменный стиль — логотипы и дизайны в Canva (например, сториз для instagram)

Внимателен к деталям. Довожу свою работу до конца.

Портфолио

Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга