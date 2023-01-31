robertbulbula

Роберт Булбулашвили robertbulbularobertbulbula
28 летРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Был
год назад
motion- designt редактор видео, создание слайд шоу
привет, мне 27 лет , 2 года жил в грузии потом переехал в украину, после окончания школы поехал впитер учиться, из за недавних событий уехал из страны на всегда, гражданство поменять сейчас не могу, знаю в идеале украинский, русский немного английский, сейчас живу в грузии, занимаюсь редактированием видео, создание, обработкой, буду рад показать свои навыки здесь
Я против войны в Украине!