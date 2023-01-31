robertbulbula

motion- designt редактор видео, создание слайд шоу

привет, мне 27 лет , 2 года жил в грузии потом переехал в украину, после окончания школы поехал впитер учиться, из за недавних событий уехал из страны на всегда, гражданство поменять сейчас не могу, знаю в идеале украинский, русский немного английский, сейчас живу в грузии, занимаюсь редактированием видео, создание, обработкой, буду рад показать свои навыки здесь