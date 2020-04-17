Лучшее решение для Вашего бизнеса.
Эксперт по разработке шикарных логотипов и улётных фирменных стилей.
За 5 лет мной реализовано более 100 проектов. Я искренне люблю дизайн, активно изучаю новые тренды, а в свободное время делюсь своим опытом и даю консультации.
Качество и соблюдение сроков гарантирую.
Я работаю до ДО ПОЛНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ дизайна, т.е. пока не будет достигнут необходимый клиенту результат.
Вы можете связаться со мной по любому вопросу в любое время дня!
Teлеграм: @robertislamov
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