Окончил УрГУ по специальности Физика, кандидат ф.м. наук
Закончил УрГУ по специальности физика в 1985 г.
Опыт работы:
Учитель физика в школе 1985 - 1987
Ст. преподаватель кафедры общей фмзмки УПИ 1988 - 2000
Ст. научный сотрудник Института Физики Металлов РАН c 2001
Консультирую по физике как школьников, так и студентов технических вузов включая решение задач
написание рефератов и т.д.
Имею опыт технических переводов с английского на русский:
- применение научных разработок в современной технике и технологии
- описание новейших приборов и технологий
- обзоры по физике (физика в повседневной жизни, в природе, в технике и современных
технологиях, в медицине и.т.д.)
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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