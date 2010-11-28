Окончил УрГУ по специальности Физика, кандидат ф.м. наук

Закончил УрГУ по специальности физика в 1985 г.

Опыт работы:

Учитель физика в школе 1985 - 1987

Ст. преподаватель кафедры общей фмзмки УПИ 1988 - 2000

Ст. научный сотрудник Института Физики Металлов РАН c 2001

Консультирую по физике как школьников, так и студентов технических вузов включая решение задач

написание рефератов и т.д.

Имею опыт технических переводов с английского на русский:

- применение научных разработок в современной технике и технологии

- описание новейших приборов и технологий

- обзоры по физике (физика в повседневной жизни, в природе, в технике и современных

технологиях, в медицине и.т.д.)