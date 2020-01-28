robinhi719

Я бы хотел предложить вам услуги по html-верстке. Верстаю как статичные странички, корпоративные порталы, так и адаптивные промо-сайты и лендинги.
чтобы вы могли удостовериться в моей работе для пробы могу сверстать для вас одну страницу любой сложности, бесплатно :).
На выходе вы получаете кроссбраузерный, валидный, аккуратный, продуманный, прокомментированный html и css.Качественная валидная (W3C) HTML5 верстка;
Поддержка (IE10+, FF, Opera, Safari, Chrome)
Максимум CSS3;
Идеальный Pixel-Perfect
SEO-friendly;
Все проекты выполняются в одном стиле;
Код аккуратно комментируется;
Верстаю быстро. Проекты простой и средней сложности как правило от 1 до 3 дней.
При заказе больших объемов и оплате вперед можно обсуждать скидки.
Стоимость 250 рублей в час.
Заинтересован в постоянном сотрудничестве, и регулярных заказах!
По запросу отправлю вам ссылки на примеры моих работы.
Спасибо за ваше время :)