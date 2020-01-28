robinhi719

Верстальщик

Я бы хотел предложить вам услуги по html-верстке. Верстаю как статичные странички, корпоративные порталы, так и адаптивные промо-сайты и лендинги.

чтобы вы могли удостовериться в моей работе для пробы могу сверстать для вас одну страницу любой сложности, бесплатно :).

На выходе вы получаете кроссбраузерный, валидный, аккуратный, продуманный, прокомментированный html и css.Качественная валидная (W3C) HTML5 верстка;

Поддержка (IE10+, FF, Opera, Safari, Chrome)

Максимум CSS3;

Идеальный Pixel-Perfect

SEO-friendly;

Все проекты выполняются в одном стиле;

Код аккуратно комментируется;

Верстаю быстро. Проекты простой и средней сложности как правило от 1 до 3 дней.

При заказе больших объемов и оплате вперед можно обсуждать скидки.

Стоимость 250 рублей в час.

Заинтересован в постоянном сотрудничестве, и регулярных заказах!

По запросу отправлю вам ссылки на примеры моих работы.

Спасибо за ваше время :)