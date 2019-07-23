С энтузиазмом и радостью решу любую проблему малого и среднего бизнеса! Делаю приложения, ничем не уступающие, по качеству, самым современным, и с несложными анимациями. За 4 года коммерческой разработки успел узнать кучу подводных камней и, поэтому, мои приложения очень надежные. Так же, умею их делать очень быстро, в зависимости от наличия ресурсов и требований заказчика. Могу подключить заказчика к непосредственному участию в разработке - установка версии приложения на одно из его устройств, во время процесса разработки.
Мой стек технологий:
— Foundation
— UIKit
— MapKit
— CoreAnimation
— GCD
— Autolayout
— Git
Из ObjC и Swift:
— AFNetworking
— Alamofire
— Crashlytics
— CoreData
— Moya
— Masonry
— Mantle
— Macaw
— CardIO
— Charts
— Realm
— Reactive (Rx)
— SwiftyJson/MagicMapper