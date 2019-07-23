iOS разработчик

С энтузиазмом и радостью решу любую проблему малого и среднего бизнеса! Делаю приложения, ничем не уступающие, по качеству, самым современным, и с несложными анимациями. За 4 года коммерческой разработки успел узнать кучу подводных камней и, поэтому, мои приложения очень надежные. Так же, умею их делать очень быстро, в зависимости от наличия ресурсов и требований заказчика. Могу подключить заказчика к непосредственному участию в разработке - установка версии приложения на одно из его устройств, во время процесса разработки.

Мой стек технологий:

— Foundation

— UIKit

— MapKit

— CoreAnimation

— GCD

— Autolayout

— Git

Из ObjC и Swift:

— AFNetworking

— Alamofire

— Crashlytics

— CoreData

— Moya

— Masonry

— Mantle

— Macaw

— CardIO

— Charts

— Realm

— Reactive (Rx)

— SwiftyJson/MagicMapper