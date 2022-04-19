Пишу сайты и ПО для микроконтроллеров

Разрабатываю софт под ESP8266 и Arduino. Сделал более 20 законченных прошивок, а так же устройств на основе их. Объём кода более 200 строк. Язык программирования С++. Во многих задачах для вывода и обработки данных с микроконтроллеров использовался Python, HTML, JavaScript, AJAX. Один из личных проектов робот. Он был сконструирован полностью мной, за исключением гусеничного шасси. Управление осуществляется удаленно с помощью Android приложения. Ссылка на видео: https://bit.ly/2QEcm0b.

Прототип сделанный по заказу компании EORA.

Презентация:

https://bit.ly/3nqvjTg

Видео:

https://bit.ly/2NiDUKP