Маркетинг, сайты и дизайн рекламы

Добрый день! Меня зовут Максим.

Я занимаюсь профессионально созданием сайтов и дизайном рекламы.

Профессионально это значит:

- ответственно подхожу к этапам и срокам проекта;

- простым языком объясняю, что собираюсь сделать для решения задач заказчика;

- применяю весь свой опыт и знания из курсов и семинаров в работе над вашим проектом:

-- Теоретический курс "Основы продающего дизайна сайтов и полиграфии" - 45 часов;

-- Практический курс "Векторный дизайн. Профессиональный уровень Corell Draw" - 65 часов;

-- Семинар "Интернет маркетинг для профессионалов";

-- Теоретический курс "Landing Page - создание и продвижение" - 15 часов.

Делаю знакомство интересным, выгодным и безопасным:

- Знакомимся в скайпе в живом общении;

- Предлагаю первый бесплатный этап, на котором вы сможете оценить уровень компетенции;

- Разрабатываю индивидуальные решения в каждом проекте и задаче;

- Имею расчетный счет и юр. лицо;

Ценю;

- Честность;

- Открытость;

- Ответственность.

Жду от заказчика:

- Адекватность;

- Платежеспособность;

- Общительность.