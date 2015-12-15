Добрый день! Меня зовут Максим.
Я занимаюсь профессионально созданием сайтов и дизайном рекламы.
Профессионально это значит:
- ответственно подхожу к этапам и срокам проекта;
- простым языком объясняю, что собираюсь сделать для решения задач заказчика;
- применяю весь свой опыт и знания из курсов и семинаров в работе над вашим проектом:
-- Теоретический курс "Основы продающего дизайна сайтов и полиграфии" - 45 часов;
-- Практический курс "Векторный дизайн. Профессиональный уровень Corell Draw" - 65 часов;
-- Семинар "Интернет маркетинг для профессионалов";
-- Теоретический курс "Landing Page - создание и продвижение" - 15 часов.
Делаю знакомство интересным, выгодным и безопасным:
- Знакомимся в скайпе в живом общении;
- Предлагаю первый бесплатный этап, на котором вы сможете оценить уровень компетенции;
- Разрабатываю индивидуальные решения в каждом проекте и задаче;
- Имею расчетный счет и юр. лицо;
Ценю;
- Честность;
- Открытость;
- Ответственность.
Жду от заказчика:
- Адекватность;
- Платежеспособность;
- Общительность.