robot87

Иван Токарев robot87

 
36 летРоссия/Казань
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт раздачи ключей

    Описание принципов работы Игровая валюта (кристаллы)Кристаллы - внутренняя, игровая валюта, которая начисляется за выполнение различных заданий, а так же ряда других действий и используется для участия в розыгрыше призов и расчетов в пределах ресурса. Участие в розыгрыше ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка сайта по розыгрышу ключей

    $80

    Описание принципов работы Игровая валюта (кристаллы)Кристаллы – внутренняя, игровая валюта, которая начисляется за выполнение различных заданий, а так же ряда других действий и используется для участия в розыгрыше призов и расчетов в пределах ресурса. Участие в розыгрыше ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт раздачи ключей

    Описание принципов работы Игровая валюта (кристаллы)Кристаллы - внутренняя, игровая валюта, которая начисляется за выполнение различных заданий, а так же ряда других действий и используется для участия в розыгрыше призов и расчетов в пределах ресурса. Участие в розыгрыше ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт раздачи ключей

    Описание принципов работы Игровая валюта (кристаллы)Кристаллы - внутренняя, игровая валюта, которая начисляется за выполнение различных заданий, а так же ряда других действий и используется для участия в розыгрыше призов и расчетов в пределах ресурса. Участие в розыгрыше ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад