Описание принципов работы Игровая валюта (кристаллы)Кристаллы - внутренняя, игровая валюта, которая начисляется за выполнение различных заданий, а так же ряда других действий и используется для участия в розыгрыше призов и расчетов в пределах ресурса. Участие в розыгрыше ...