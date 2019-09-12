robot_digital

Digital услуги для малого и среднего бизнеса

Добрый день! Меня зовут Дарья, я являюсь клиентским менеджером и руководителем отдела рекламы в digital-агентстве Mrs Robot.Мы занимаемся разработкой сайтов самой разной сложности, разработкой приложений, по и т.д.

Также, мы предоставляем услуги по полному комплексному продвижению в интернете, контент-маркетингу, услуги по SEO и услуги дизайна.

Полную информацию Вы можете найти на нашем сайте mrsrobot.ru, там же вы можете посмотреть портфолио

Если Вам необходим прайс наших услуг - напишите на почту.

У нас очень сильная команда. Мы развиваемся в самых разных направлениях, работаем, как и с малым и средним бизнесом, так и с крупным. Например, у нас есть огромная группа разработчиков, которые разрабатывают ПО для сегмента b2g.

В данный момент мы решили сделать упор и постараться развить направление b2b для малого и среднего бизнеса.

Мы не боимся сложных задач, стремимся называться самым клиентоориентированным агентством и надеемся построить долгосрочные отношения с нашими клиентами.