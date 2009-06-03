robotsmith

РОБОТ СМИТТ

Евгений aka Робот Смитт

Родился в 1984 году.

Живу и работаю в городе Хабаровске.

Владею Русским и Английским языком.

ПРОФФЕСИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

С 2000 года серьезно занимаюсь компьютерной графикой. Начиная работать в AutoCAD, понял, что он не подходит для решения художественных задач, поэтому начал самостоятельное изучение ПО CorelDRAW. Так же самостоятельно изучил ПО AdobePHOTOSHOP(использую 7 лет, сертификат). В 2008 году, осознав несовершенство программы CorelDRAW, перешел на работу в AdobeILLUSTRATOR (самостоятельное изучение, сертификат). На данный момент – изучаю ПО AdobeFLASH (основы программирования на ActionScript) и AdobeINDESIGN (уже могу выполнять несложные задачи). Умею рисовать руками, работаю на графическом планшете Wacom, как хобби занимаюсь каллиграфией и граффити. Занимаюсь постоянным совершенствованием знаний в области художественных искусств и графического дизайна. Слежу за модными течениями и событиями на мировой дизайн-сцене.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Расположенность к рисованию определила будущую профессию – дизайнер.

С 2001 по 2003 год работал в рекламно-производственном агентстве «Рекламмаш» на должности «дизайнер наружной рекламы и рекламных конструкций». Набрав необходимый минимум знаний в области рекламы, с 2004 начал работать фрилансером с различными агентствами и фирмами моего города.

На данный момент являюсь региональным дизайнером портала Геометрия.РУ

УСЛУГИ:

1) Разработка Товарных знаков и Знаков обслуживания:

Современные требования ведения бизнеса подразумевают составление комплексных решения для графического представления компании:

- Проектирование Товарных знаков и Знаков обслуживания;

- Подбор цветового решения;

- Составление Общего фирменного стиля компании (общее графическое представление компании в деловом и формальном документообороте, Интернет-пространстве);

- Разработка необходимой полиграфической и иной фирменной продукции (деловая, сувенирная, упаковка и т.д.);

- Разработка маркетинговой стратегии;

- Тестирование на фокус-группах, социологические исследования.

Понимание процессов идентификации графических форм, воздействия графических и цветовых решений и общей концепции разработки Фирменного стиля позволяет мне разрабатывать эффективные, с маркетинговой точки зрения, схемы распознавания компании по роду деятельности или иному признаку.

В каждом проекте я нахожу «изюминку», необходимую для оригинального решения поставленной перед мной задачи, не забывая при этом прислушиваться к мнению и пожеланиям заказчика. Результат проходит тестирование на фокус группах разной возрастной и кастовой принадлежности (40 – 50 человек).

2) Графический дизайн (2D):

Многие компании стараются обратить на себя внимание посредством общения с конечным потребителем через графические послания и посылы:

- Проектирование шрифтов, знаков и разработка типографических решений (верстка, книжный и журнальный дизайн);

- Рисование иллюстраций на заданную или свободную тему;

- Решение маркетинговых задач художественно-графическими средствами.

На сегодняшний день четкая и графически привлекательная подача рекламной информации – залог успеха рекламной кампании в целом. Хорошие знания в области композиционных и цветовых решений позволяют мне достигать эффективные и конкретные результаты в работе с рекламно-графическим материалом.

3) FLASH-графика

Особым преимуществом, наряду со статичной Web-рекламой, обладают материалы, способные привлечь внимание аудитории, то есть анимированные и интерактивные:

- Разработка анимированных баннеров и Web-презентаций с минимальным необходимым набором интерактивных взаимодействий. Выполнил много баннеров для портала Геометрия.РУ;

- Разработка сайтов на основе FLASH-технологии. На данный момент самостоятельно разработал личный сайт (me-grafika.ru) и сайт для скейт-борд магазина (smartshopstereo.com)

- Классическая анимация.

Независимо от текущего изучения и временного несовершенства знаний в области разработки ActionScript-приложений, готов выполнить простые задания по использованию FLASH-графики, на выгодных для заказчика условиях.

О СЕБЕ:

Каждую работу выполняю с надлежащим качеством, с соответствием требованиям, определенным в техническом задании. Не халтурю. Считаю что дизайн – это математическая работа, связанная с решением определенных задач творческими методами.

В отношении ценообразования придерживаюсь достаточно жесткой политики, однако никогда не отказываюсь от рассмотрения альтернативных предложений. Для интересных мне проектов возможно предоставление существенных скидок. Отдаю предпочтение безопасной работе – работа по договору, оплата через сервис безопасных сделок или предоплату. Дипломатичен, стараюсь найти общий язык с каждым клиентом.

Четко планирую своё рабочее время во избежание срыва сроков, но предусматриваю все варианты. За свою работу несу ответственность на 100% - веду подробный отчет перед заказчиком, за любые неустойки плачу штраф, не берусь за работу которую не смогу выполнить.

В силу недавней регистрации на сервисе, не имею каких-либо отзывов о своей работе, но уверен в плодотворном и качественном сотрудничестве. Готов предоставить рекомендации ранее работающих со мной клиентов и дополнительные сведения. С моим портфолио вы можете познакомиться по адресу:

me-grafika.ru

Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество! Спасибо за внимание.