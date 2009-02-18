rocksygirl

Oxana rocksygirl

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
Перевод с английского на русский

Образование:

Южно-Уральский Государственный Университет

Мировая экономика

Специальность: экономист

Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций

University of Exeter, UK

Graduate Diploma in Finance

Языковые навыки:

русский- родной

английский - выше среднего

немецкий- базовые знания

Навыки работы на компьютере

• Опытный пользователь Internet ( Internet Explorer,Opera, Safari, HTML)

• Microsoft Office 2007 (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint…)

• Высокая скорость набора текста