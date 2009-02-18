rocksygirl

Перевод с английского на русский
Образование:
Южно-Уральский Государственный Университет
Мировая экономика
Специальность: экономист
Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций
University of Exeter, UK
Graduate Diploma in Finance
Языковые навыки:
русский- родной
английский - выше среднего
немецкий- базовые знания
Навыки работы на компьютере
• Опытный пользователь Internet ( Internet Explorer,Opera, Safari, HTML)
• Microsoft Office 2007 (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint…)
• Высокая скорость набора текста
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