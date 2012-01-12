rockwel2000

Интересует исключительно медицинская тематика. оплата за одну позицию - 15 рублей. Пишите в проекте.
- $100Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Для выезда на мероприятия требуется журналист в Москве Писать ничего не нужно. Требуется только записать на диктофон выступления на мероприятии и сделать хорошие качественные фото. Оплата 1 дня работы – 1000 рублей. ...Фотосъемканет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен человек со знание немецкого и английсокго для поиска производителей интересующей нас продукции в Германии и США. Оплата - 8 рублей за 1 компанию. Нужно: ссылки на каталоги + контакты. Предложения ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Задача – сделать фото строящихся объектов. Количество – в течение недели 10 штук. Работа срочная – нужен обязательный человек, который точно все объедет. Объекты с удаленностью максимум 15 км от Москвы, подберем ...Фотосъемканет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен студент в Москве с фотоаппаратом и проездным Задача – сделать фото строящихся объектов. Количество – 2 в субботу, 2 в воскресенье и еще пять с понедельника по пятницу на следующей неделе. ...Фотосъемка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно создать гармоничное сочетание сайтов shopandmall.ru и arendator.ru. ТЗ во вложении, но оно уже немного устаревшее, по нему будут замечания. От исполнителя нужны творческое мышление (это обязательно) + предложение по цене и примеры ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Работа очень скурпулезная. На сайте есть карточки компаний, которые нужно заполнить по нескольким параметрам + добавить логотип. Источник информации опять же есть. Работа не сложная. Оплата 2000 рублей за 500 карточек ...Прочее22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Возьму двух человек. 1 пост в 2000 знаков - 200 рублей. Всего 3 поста в неделю. Темы для обсуждения я буду присылать. В качестве теста напишите блогопост-реакцию на это фото - http://vk.com/feed?z=photo-3818_278885838%2Fwall6546678_620 ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $250
ТЗ во вложении. Примеры работ+цену за все выкладывайте в ответе к проекту. Предпочтение будет отдаваться соотношению - хороших и интересных работ к цене за проект.Баннеры23 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
По настоящему интересные статьи. Не обыденные, уже 100 раз прописанные темы. Также возможны аналитические материалы. За месячный поиск исполнителей нашли только 2 человек, с которыми работаем. Статьи нужны очень хорошие, не приевшиеся ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
По настоящему интересные статьи. Не обыденные, уже 100 раз прописанные темы. Также возможны аналитические материалы. За месячный поиск исполнителей нашли только 2 человек, с которыми работаем. Статьи нужны очень хорошие, не приевшиеся ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
По настоящему интересные статьи. Не обыденные, уже 100 раз прописанные темы. Также возможны аналитические материалы. Платим от 300 руб. за 1000 знаков. Проект долговременный. Заинтересовавшиеся – прошу писать на [email protected] предложения с контактными ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен человек из Самары для написания отзывов о барах и ресторанах на месяц (испытательный срок). 250 руб за отзыв (2000 знаков) + 1 фото. Пишите на [email protected]Копирайтингнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $138
Во вложении 2 файла – в № 1 нечетные страницы, а в №2 четные. То есть страница 2 – это первая страница из файла № 2. В них два списка тем, из каждого нужно ...Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Даю 3-4 исходных аналогичных сайта и по совокупности того, что на них есть, нужно структурно и последовательно прописать ТЗ для программиста. Дам общий ключ-направление работы. ТЗ нужно к понедельнику. Предложения пишите на ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Оплата 20-25 рублей за килознак. Статей требуется много, тематика разная. Предоплат не делаем - сразу говорю. Оставляйте аськи или почту, но лучше аськи.Копирайтинг56 заявокЗакрыт14 лет назад