rockwel2000

Карпова rockwel2000

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Качественные фото + апись на диктофон

    $100

    Для выезда на мероприятия требуется журналист в Москве Писать ничего не нужно. Требуется только записать на диктофон выступления на мероприятии и сделать хорошие качественные фото. Оплата 1 дня работы – 1000 рублей. ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поиск производителей продукции

    $50

    Нужен человек со знание немецкого и английсокго для поиска производителей интересующей нас продукции в Германии и США. Оплата - 8 рублей за 1 компанию. Нужно: ссылки на каталоги + контакты. Предложения ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать фото строящихся объектов в Москве

    $250

    Задача – сделать фото строящихся объектов. Количество – в течение недели 10 штук. Работа срочная – нужен обязательный человек, который точно все объедет. Объекты с удаленностью максимум 15 км от Москвы, подберем ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать фото строящихся объектов в Москве

    $250

    Нужен студент в Москве с фотоаппаратом и проездным Задача – сделать фото строящихся объектов. Количество – 2 в субботу, 2 в воскресенье и еще пять с понедельника по пятницу на следующей неделе. ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта

    Нужно создать гармоничное сочетание сайтов shopandmall.ru и arendator.ru. ТЗ во вложении, но оно уже немного устаревшее, по нему будут замечания. От исполнителя нужны творческое мышление (это обязательно) + предложение по цене и примеры ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа в админке

    $500

    Работа очень скурпулезная. На сайте есть карточки компаний, которые нужно заполнить по нескольким параметрам + добавить логотип. Источник информации опять же есть. Работа не сложная. Оплата 2000 рублей за 500 карточек ...

    Прочее22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Остроумный и остроязычный автор блога

    $250

    Возьму двух человек. 1 пост в 2000 знаков - 200 рублей. Всего 3 поста в неделю. Темы для обсуждения я буду присылать. В качестве теста напишите блогопост-реакцию на это фото - http://vk.com/feed?z=photo-3818_278885838%2Fwall6546678_620 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать логотип и баннеры для сайта

    $250

    ТЗ во вложении. Примеры работ+цену за все выкладывайте в ответе к проекту. Предпочтение будет отдаваться соотношению - хороших и интересных работ к цене за проект.

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи о франчайзинге

    $250

    По настоящему интересные статьи. Не обыденные, уже 100 раз прописанные темы. Также возможны аналитические материалы. За месячный поиск исполнителей нашли только 2 человек, с которыми работаем. Статьи нужны очень хорошие, не приевшиеся ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны интересные статьи по франчайзингу

    $250

    По настоящему интересные статьи. Не обыденные, уже 100 раз прописанные темы. Также возможны аналитические материалы. За месячный поиск исполнителей нашли только 2 человек, с которыми работаем. Статьи нужны очень хорошие, не приевшиеся ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны интересные статьи по франчайзингу

    $500

    По настоящему интересные статьи. Не обыденные, уже 100 раз прописанные темы. Также возможны аналитические материалы. Платим от 300 руб. за 1000 знаков. Проект долговременный. Заинтересовавшиеся – прошу писать на [email protected] предложения с контактными ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • ТЗ для программиста

    $50

    Даю 3-4 исходных аналогичных сайта и по совокупности того, что на них есть, нужно структурно и последовательно прописать ТЗ для программиста. Дам общий ключ-направление работы. ТЗ нужно к понедельнику. Предложения пишите на ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад