Тот самый дизайн, который Вы так хотели :)
Каждый дизайн был и будет создан с душой!
Привет! Меня зовут Арина, и я создам для Вас уникальный дизайн :)
Контакты:
Telegram: rockyfoxy
E-mail: [email protected]
Услуги:
- Инфографика для маркетплейсов
- Логотипы
- Иллюстрации и рисунки (эскизы, персонажи, иллюстрации, иконки и др.)
- Рекламная графика (баннеры, плакаты, шапки социальных сетей и др.)
- Создание единого стиля социальных сетей
- Фотографии (ретушь, коллажи и др.)
- Качественный и уникальный дизайн
- Индивидуальный подход
- Всегда на связи - оперативно и четко вношу правки (их количество ограничено)
- Вы обязательно заполняете бриф (информационный документ о Вашей компании/товарах/услугах). Обсуждаем.
- Оплата 50%
- Начинаю работу. Показываю эскизы, несколько готовых вариантов и пр.
- Обсуждаем правки (если таковые будут). Правлю. Снова высылаю Вам на контроль.
- После согласования Вы оплачиваете оставшиеся 50%
- Я отправляю Вам исходники
- Обоюдные положительные отзывы)
Создам не только качественный и красивый дизайн, но и поделюсь своей позитивной энергией :) Рукопожатие через океан.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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