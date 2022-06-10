Тот самый дизайн, который Вы так хотели :)

Каждый дизайн был и будет создан с душой!

Привет! Меня зовут Арина, и я создам для Вас уникальный дизайн :)

Контакты:

Telegram: rockyfoxy

E-mail: [email protected]

Услуги:

Инфографика для маркетплейсов

Логотипы

Иллюстрации и рисунки (эскизы, персонажи, иллюстрации, иконки и др.)

Рекламная графика (баннеры, плакаты, шапки социальных сетей и др.)

Создание единого стиля социальных сетей

Фотографии (ретушь, коллажи и др.)

Качественный и уникальный дизайн

Индивидуальный подход

Всегда на связи - оперативно и четко вношу правки (их количество ограничено)

Вы обязательно заполняете бриф (информационный документ о Вашей компании/товарах/услугах). Обсуждаем.

Оплата 50%

Начинаю работу. Показываю эскизы, несколько готовых вариантов и пр.

Обсуждаем правки (если таковые будут). Правлю. Снова высылаю Вам на контроль.

После согласования Вы оплачиваете оставшиеся 50%

Я отправляю Вам исходники

Обоюдные положительные отзывы)

Создам не только качественный и красивый дизайн, но и поделюсь своей позитивной энергией :) Рукопожатие через океан.