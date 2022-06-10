rockyfoxyart

Арина rockyfoxyart

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Тот самый дизайн, который Вы так хотели :)

Каждый дизайн был и будет создан с душой!

Привет! Меня зовут Арина, и я создам для Вас уникальный дизайн :)

Контакты:

Telegram: rockyfoxy

E-mail: [email protected]

Услуги:

  • Инфографика для маркетплейсов
  • Логотипы
  • Иллюстрации и рисунки (эскизы, персонажи, иллюстрации, иконки и др.)
  • Рекламная графика (баннеры, плакаты, шапки социальных сетей и др.)
  • Создание единого стиля социальных сетей
  • Фотографии (ретушь, коллажи и др.)
Гарантии:

  • Качественный и уникальный дизайн
  • Индивидуальный подход
  • Всегда на связи - оперативно и четко вношу правки (их количество ограничено)
Условия моей работы:

  • Вы обязательно заполняете бриф (информационный документ о Вашей компании/товарах/услугах). Обсуждаем.
  • Оплата 50%
  • Начинаю работу. Показываю эскизы, несколько готовых вариантов и пр.
  • Обсуждаем правки (если таковые будут). Правлю. Снова высылаю Вам на контроль.
  • После согласования Вы оплачиваете оставшиеся 50%
  • Я отправляю Вам исходники
  • Обоюдные положительные отзывы)
Оплата на карту банка.

Создам не только качественный и красивый дизайн, но и поделюсь своей позитивной энергией :) Рукопожатие через океан.