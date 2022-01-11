rodina85

Олеся rodina85

 
40 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
«Stellar 2H Group»

Я представляю компанию «Stellar 2H Group».

Stellar 2H Group - профессионалы в мире IT. Кроме собственных продуктов, мы с 2005 года занимаемся заказной разработкой, преимущественно CRM/BPM систем для корпоративных заказчиков из сектора недвижимости, строительства, ритейла, и банковских услуг.

Востребованные в компании навыки

PythonPostgreSQLGitВысоконагруженные системыFastAPIAsyncioLinuxJavaScriptВеб-разработкаRESTful APIУправление людьмиУправление проектамиDockerБазы данныхReactReduxАдаптивная верстка