«Stellar 2H Group»
Я представляю компанию «Stellar 2H Group».
Stellar 2H Group - профессионалы в мире IT. Кроме собственных продуктов, мы с 2005 года занимаемся заказной разработкой, преимущественно CRM/BPM систем для корпоративных заказчиков из сектора недвижимости, строительства, ритейла, и банковских услуг.
Востребованные в компании навыки
Python • PostgreSQL • Git • Высоконагруженные системы • FastAPI • Asyncio • Linux • JavaScript • Веб-разработка • RESTful API • Управление людьми • Управление проектами • Docker • Базы данных • React • Redux • Адаптивная верстка
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