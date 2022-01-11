«Stellar 2H Group»

Я представляю компанию «Stellar 2H Group».

Stellar 2H Group - профессионалы в мире IT. Кроме собственных продуктов, мы с 2005 года занимаемся заказной разработкой, преимущественно CRM/BPM систем для корпоративных заказчиков из сектора недвижимости, строительства, ритейла, и банковских услуг.

Востребованные в компании навыки

Python • PostgreSQL • Git • Высоконагруженные системы • FastAPI • Asyncio • Linux • JavaScript • Веб-разработка • RESTful API • Управление людьми • Управление проектами • Docker • Базы данных • React • Redux • Адаптивная верстка