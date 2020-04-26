rodion-sunguryan

Контекстная реклама

Больше года занимаюсь контекстной рекламой: Яндекс.Директ, Google Ads, Яндекс.Метрика, Google Analytics, Google Tag Manager, Roistat.

Могу выполнить для вашего продукта / услуги продвижение с помощью контекстной рекламы. Предложу стратегию продвижения, максимально детально и при необходимости простым языком расскажу все, что необходимо сделать для эффективной рекламы.

В работе предпочитаю опираться на значимые показатели: заявки, продажи, подписки. Работаю с удовольствием, ловлю азарт в решении сложных задач. Ценю развитие и опыт. Буду на связи.

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