rodionmayorov

Молодой, уверенный в себе, готовый работать и постоянно обучаться новому. 20 лет. Бросил учебу, чтобы развиваться в сфере графического, бренд и веб дизайна. Более 20 закрытых проектов, высокая скорость работы и профессиональное владение основным пакетом Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, XD, After Effects и Premiere Pro). Есть опыт создания сайтов и лендингов (Readymag и Тильда). Владение английским на Advance-уровне. https://www.behance.net/rodik2619937f2Instagram-portfolio - @mayorov.design