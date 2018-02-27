Профессиональный графический дизайнер

Ищу удаленную работу, предпочтительно на постоянной основе.

Опыт работы 8,5 лет. Имею два профильных образования: среднее-специальное МИПК им. И. Федорова в направлении "специалист издательского дела", и высшее МГГУ им. М. Шолохова в направлении "специалист графического дизайна".

Работаю в программах: Пакет программ Adobe (Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator, Firewоrks, Flash), CorelDraw, Corel Photo-Paint+ пакет Microsoft Office.

Ключевые навыки: отличное знание ПК, оперативные поиск и подбор необходимых материалов в сети Интернет, фотосъемка, фотообработка, цветокоррекция, фотомонтаж, коллажирование, визуализация идей, разработка дизайна сайтов (дизайн-макеты), разработка логотипов и фирменных стилей с нуля, поддержка полиграфического сопровождения компаний, большой опыт в разработке широкоформатной рекламы и графических элементов оформления интерьера. Грамотная письменная речь, знание законов верстки. Доскональное знание всех этапов процессов допечатной, печатной и послепечатной подготовки проектов, умение рисовать от руки.

Личные качества: ответственность, собранность, исполнительность, стрессоустойчивость, внимание как к проекту в целом, так и к мельчайшим деталям; абсолютная неконфликтность, умение работать в коллективе, тактичность, умение общаться с клиентами, понимание их психологии. Коммуникабельность, чувство юмора. Нестандартность мышления и подхода к работе, быстрая самообучаемость.

Портфолио можно посмотреть по ссылке: https://yadi.sk/i/R2XZJm3RxciHt