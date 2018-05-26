rojkonik

Никита rojkonik

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Видеомонтаж

Я- Видеомонтажер.

Готов помочь вам создать крутое видео!

Работаю в Adobe Premiere Pro,Adobe After Effect, Adobe Photoshop.

Примеры некоторых работ :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEZ-S9M74B4dmnTBbD_-ktogZULPIZtD6

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Отзывы заказчиков

MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)
$20
10 баллов
7 лет назад
Сделать дешево и круто видеоряд к треку
Человек профи своего дела, рекомендую
Спасибо за сотрудничество! Всегда на связи, правильная постановка цели, оплата сразу Рекомендую
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