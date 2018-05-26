Видеомонтаж
Я- Видеомонтажер.
Готов помочь вам создать крутое видео!
Работаю в Adobe Premiere Pro,Adobe After Effect, Adobe Photoshop.
Примеры некоторых работ :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEZ-S9M74B4dmnTBbD_-ktogZULPIZtD6
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Портфолио
- Анимация Сторис69 просмотров
- Динамичный видеомонтаж69 просмотров
- Монтаж с дрона76 просмотров
- Cвадебный ролик75 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
Человек профи своего дела, рекомендую
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Всегда на связи, правильная постановка цели, оплата сразу Рекомендую