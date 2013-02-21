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Евгений
rokada1982
rokada1982
42 года
12 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
1 отзыв
(-1)
Программист 1с с 2001го года.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Игорь
9998494
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
75 отзывов
(-3)
$200
0 баллов
12 лет назад
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1С
Человек взялся за работу, но так и не сделал, 2 раза обещал прислать - каждый раз тишина. Время идёт работа стоит, никакого результата.
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Отзывы заказчиков
1
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