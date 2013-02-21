rokada1982

Евгений rokada1982

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Программист 1с с 2001го года.

Отзывы заказчиков

9998494
Игорь 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
0 баллов
12 лет назад
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Человек взялся за работу, но так и не сделал, 2 раза обещал прислать - каждый раз тишина. Время идёт работа стоит, никакого результата.