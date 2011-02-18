HTML,CSS2,CSS3,PHP+MySQL,Javascript,joomla,wordpress!

Опыт работы HTML,CSS2,CSS3,PHP+MySQL,Javascript,joomla,wordpress - 2 года

Создание сайтов под ключ.

Дизайнерские решения.

Условия: творю - заливаю на свой хост - проверяется - если (ок!) - переливаю на хост заказчика - оплата!