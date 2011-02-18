HTML,CSS2,CSS3,PHP+MySQL,Javascript,joomla,wordpress!
Опыт работы HTML,CSS2,CSS3,PHP+MySQL,Javascript,joomla,wordpress - 2 года
Создание сайтов под ключ.
Дизайнерские решения.
Условия: творю - заливаю на свой хост - проверяется - если (ок!) - переливаю на хост заказчика - оплата!
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#1319
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 7 дней
#1327
Интернет-магазины
нет отзывов
от $150
от 7 дней
#2170
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $250
от 7 дней
#3077
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 14 дней
#4664
Веб-программирование
нет отзывов
от $200
от 7 дней
#6165
HTML-верстка
нет отзывов
от $25
от 2 дней
#6494