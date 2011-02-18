roket007

Павел roket007

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
HTML,CSS2,CSS3,PHP+MySQL,Javascript,joomla,wordpress!

Опыт работы HTML,CSS2,CSS3,PHP+MySQL,Javascript,joomla,wordpress - 2 года

Создание сайтов под ключ.

Дизайнерские решения.

Условия: творю - заливаю на свой хост - проверяется - если (ок!) - переливаю на хост заказчика - оплата!

Тестирование сайтов
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#1319
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 7 дней
#1327
Интернет-магазины
нет отзывов
от $150
от 7 дней
#2170
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $250
от 7 дней
#3077
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 14 дней
#4664
Веб-программирование
нет отзывов
от $200
от 7 дней
#6165
HTML-верстка
нет отзывов
от $25
от 2 дней
#6494
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