креатор, копирайтер, сценарист радио-тв, композитор, музыковед

Возраст 45 лет. В/о композитор, музыковед (Одесская госконсерватория им.Неждановой), опыт работы на различных радио и тв с 1998 года (креатор, копирайтер, автор и ведущий полноформатных программ и шоу, руководитель продакшн-студии, продюсер эфира, программный директор). Композитор (песни детские и взрослые, сценические произведения, инструментальные произведения).

Инструктор по дайвингу, руководитель клуба ОКЕАН.

Пишу тексты рекламного характера для электронных СМИ и сайтов, сценарии радио и тв роликов, разрабатываю комплексные рекламные концепции, создаю аудиодизайн, песни, в том числе тексты песен.