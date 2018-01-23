Создание виде роликов, презентации, обзоров и просто шедевров.

Приветствую всех.

Видеореклама – один из наиболее актуальных и популярных видов продвижения товаров или услуг представленных на рынке. Изготовление видеорекламы – процесс нелегкий и трудоёмкий. По этой причине ее создание стоит доверить исключительно настоящему профессионалу. Обычно, видеореклама – это короткий ролик, длина которого редко превышает 45-60 секунд. Однако в процессе производства видео рекламы важно учесть лаконичность, при этом поместив в ограниченное время максимально возможное количество информации о продукте.

Вот что входит в мои услуги:

1-Монтаж и редактирование готового ролика - от 3 дол.

2-Тематическая заставка с элементами компьютерной графики - 10 дол

3-Создание видеоролика по таким тематикам как реклама, презентация, портфолио, обзор, уроки, заставки для интернет сайтов и тв - 25 дол.

4-Изготовление ролика "с нуля" с использованием графических элементов разнообразных стилей - 150 дол

Озвучка ролика профессиональными дикторами возможна на русском, украинском, китайском, французском, испанском, английском и др.языках.

Процессоры Bulldozer, исключительно лицензионное программное обеспечение и руки профессионала, приятно удивят вас своей графикой.

Многие ролики по просьбе заказчиков, вежливо не вошли в портфолио.

Постоянным клиентам - без предоплаты.