COXO digital
Digital producer / digital project manager
· обеспечитьи сопровождать процесс программной разработки сайтов, social media приложений и
приложений для мобильных платформ;
· управление иопределение приоритетов припроектировании и разработке между проектами (3-5 проектоводновременно)
· взаимодействие сотделом по работе с клиентами;
· предварительный анализпроектов, расчет необходимых трудозатрат команды;
· контрольвыполнения сроков проектов;
· контроль соответствияпланируемых трудозатрат фактическим;
· поиск и выборподрядчиков, контроль работы аутсорса (собственнаябаза - 20 фрилансеров и компаний-разработчиков) ;
· написание техническихзаданий;
· решение конфликтныхситуаций;
· организация работыи внедрение системы контроля клиента и разработчиков;
· участие в выборе ипоиске персонала.
UMH group
Корреспондент.net, Forbes.ua, Dengi.ua
Менеджер проектов
· отслеживание корректнойработы всех сайтов;
· устранение неполадок вработе (постановка задач программистам проектов);
· разработка новыхразделов и подразделов для редакций (визуализация, постановка задач дизайнерам,
верстальщикам, программистам, тестирование, продакшн);
· партнерские программы(связанные с технической частью, новыми разделами, встраивание виджетов,
информеров, промо-блоков, плашек, карт и т.д.);
· мониторинг жалобпользователей;
· cтатистика по загрузкам мобильных версий Android, iPhone, iPad (APP), PDA (mobile version);
· спецпроекты. проверкавозможности реализации, согласование, передача полных материалов для разработки
программистам и редакции, тестирование, продакшн, постподдержка проекта после
запуска, контроль выполнения планов;
· размещениерекламных статей;
· контроль бронированиярекламных площадей
UMHgroup
Деловой сегмент (Forbes, Корреспондент, Фокус, Деньги, АиФ, Корреспондент.net)
Маркетинг менеджер