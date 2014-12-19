rom_pie

Анжела rom_pie

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Project manager/Marketing manager

COXO digital

 Digital producer / digital project manager  

·        обеспечитьи сопровождать процесс программной разработки сайтов, social media приложений и

приложений для мобильных платформ;

·        управление иопределение приоритетов припроектировании и разработке между проектами (3-5 проектоводновременно)

·        взаимодействие сотделом по работе с клиентами;

·        предварительный анализпроектов, расчет необходимых трудозатрат команды;

·        контрольвыполнения сроков проектов;

·        контроль соответствияпланируемых трудозатрат фактическим;

·        поиск и выборподрядчиков, контроль работы аутсорса (собственнаябаза - 20 фрилансеров и компаний-разработчиков) ;

·        написание техническихзаданий;

·        решение конфликтныхситуаций;

·        организация работыи внедрение системы контроля клиента и разработчиков;

·        участие в выборе ипоиске персонала.

   

UMH group

Корреспондент.net, Forbes.ua, Dengi.ua

Менеджер проектов  

·        отслеживание корректнойработы всех сайтов; 

·        устранение неполадок вработе (постановка задач программистам проектов);

·        разработка новыхразделов и подразделов для редакций (визуализация, постановка задач дизайнерам,

верстальщикам, программистам, тестирование, продакшн);

·        партнерские программы(связанные с технической частью, новыми разделами, встраивание виджетов,

информеров, промо-блоков, плашек, карт и т.д.);

·        мониторинг жалобпользователей;

·        cтатистика по загрузкам мобильных версий Android, iPhone, iPad (APP), PDA (mobile version);

·        спецпроекты. проверкавозможности реализации, согласование, передача полных материалов для разработки

программистам и редакции, тестирование, продакшн, постподдержка проекта после

запуска, контроль выполнения планов;

·        размещениерекламных статей;

·        контроль бронированиярекламных площадей

 UMHgroup

Деловой сегмент (Forbes, Корреспондент, Фокус, Деньги, АиФ, Корреспондент.net)

 Маркетинг менеджер

  • реализация маркетинговых стратегий изданий;
  • разработка и проведение рекламных акций и активностей по стимулированию подписных кампаний;
  • разработка концепций рекламных макетов;
  • организация спецпроектов издания: презентации, пресс-конференции, Forbes клубы
  • написание текстов рекламных аудио-, видеороликов, пресс-обзоров, презентаций;
  • работа с контрагентами на бартерной основе
  • разработка медиа-планов, утверждение, реализация
  • разработка и реализация маркетинговых коммуникаций - ATL мероприятия
  • сопровождение новых и уже существующих партнеров сайта korrespondent.net (введение конкурсов,  размещение баннеров)

    • Управление проектами
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