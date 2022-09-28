UI/UX дизайн и вот это вот все

👋 Привет

Меня зовут Рома и я веб-дизайнер. Мне 27 лет и какую-то часть этого времени я проектирую интерфейсы. Люблю свою работу и рад что не ошибся с её выбором.

🎯 Что делаю

Дизайн сайтов (макет и все необходимые адаптивы), рекламные баннеры. Работаю в Figma (стили, компоненты, auto layout, плагины и тд и тп), Photoshop.

 Как делаю

При создании дизайна интерфейса, обычно иду по следующей схеме:

Анализ конкурентов

Создание персон будущих пользователей

Прототипирование

Визуальная часть

В первую очередь, стараюсь сделать интерфейс удобным за счет UX законов и создания UI-китов. Предпочитаю создавать минималистичные интерфейсы, с учетом пожеланий заказчика.

 В свободное время

Хобби, в основном, спортивные. Летом – бег, велосипед, сапы. Зимой – горные лыжи, коньки. Но можно и сериал поваляться посмотреть.

Вот тут ищу и выкладываю бесплатные курсы и уроки на Youtube по всяким разным направлениям.

✏ Пишите

Телега — https://t.me/roma_artemyev

Почта — [email protected]