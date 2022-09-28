UI/UX дизайн и вот это вот все
👋 Привет
Меня зовут Рома и я веб-дизайнер. Мне 27 лет и какую-то часть этого времени я проектирую интерфейсы. Люблю свою работу и рад что не ошибся с её выбором. Behance — @roma_artemyev
🎯 Что делаю
Дизайн сайтов (макет и все необходимые адаптивы), рекламные баннеры. Работаю в Figma (стили, компоненты, auto layout, плагины и тд и тп), Photoshop.
Как делаю
При создании дизайна интерфейса, обычно иду по следующей схеме:
- Анализ конкурентов
- Создание персон будущих пользователей
- Прототипирование
- Визуальная часть
В свободное время
Хобби, в основном, спортивные. Летом – бег, велосипед, сапы. Зимой – горные лыжи, коньки. Но можно и сериал поваляться посмотреть.
Вот тут ищу и выкладываю бесплатные курсы и уроки на Youtube по всяким разным направлениям.
✏ Пишите
Телега — https://t.me/roma_artemyev
Почта — [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
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