Специализируюсь на верстке сайтов.
Имею опыт более четырех лет.
Верстка по макету (Pixel perfect).
Верстка тем под WordPress, кастомизация существующих тем.
Верстка под фреймворки Yii и Django.
Некоторые из последних работ -
Темы для WordPress с backend'ом (вся работа сделана мной):
Предыдущие работы:
Технологии которые я использую:
HTML5, CSS3, JS, CoffeeScript, jQuery,
Препроцессоры Stylus, Sass, LESS
Кроссбраузерность (IE 9+, FF, Opera, Chrome, Safari),
Адаптивная верстка,
Верстка под мобильные устройства,
Почтовые рассылки,
Валидность,
SEO,
Чистота кода,
Оптимизация кода.
Работаю быстро и качественно.
HTML-верстка
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#5913