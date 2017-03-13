Специализируюсь на верстке сайтов.

Имею опыт более четырех лет.

Верстка по макету (Pixel perfect).

Верстка тем под WordPress, кастомизация существующих тем.

Верстка под фреймворки Yii и Django.

Некоторые из последних работ -

Темы для WordPress с backend'ом (вся работа сделана мной):

https://goo.gl/2TJxf8

https://goo.gl/5SaJkD

Предыдущие работы:

http://portfolios.ru/roman-wm

Технологии которые я использую:

HTML5, CSS3, JS, CoffeeScript, jQuery,

Препроцессоры Stylus, Sass, LESS

Кроссбраузерность (IE 9+, FF, Opera, Chrome, Safari),

Адаптивная верстка,

Верстка под мобильные устройства,

Почтовые рассылки,

Валидность,

SEO,

Чистота кода,

Оптимизация кода.

Работаю быстро и качественно.