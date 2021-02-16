Качественная верстка сайта! Знания, умения, навыки: HTML5, CSS3, js. Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone). Блочная фиксированная / резиновая верстка. Адаптивная верстка. Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. Аккуратный, логичный, продуманный код. Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts). Реализация pixel perfect. Комментарии. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Контакты: e-mail: [email protected] telegram: +380969352474 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------