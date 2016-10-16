gotobali.ru — используется зарубежный покупной шаблон. Необходимо увеличить скорость по гугловскому PageSpeed до зеленых значений и ничего не сломать. Все должно выглядеть и работать так, как сейчас. Интересуют стоимость и сроки.
Занимаюсь разработкой дизайна сайтов, мобильных приложений и логотипов. Всегда в срок.
Возможна разработка сайта под ключ, есть команда.
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добавить простой текст "Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку своих персональных данных" со ссылкой в 2-3 формы на сайте. Сайт на DrupalВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Доступы к руту и ispmanager есть. Нужно обновить версию и не сломать рабочий сайт на DrupalСистемное администрирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть покупной шаблон http://demo.aggressivemotions.com/sanfrancisco/modern/ В правом углу пункт "Trending", при наведении на который появляются записи. Надо переопределить, чтобы показывались определенные Страницы по ID. В настройках шаблона есть пункт Excluded ID. Надо сделать ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Используется зарубежный покупной шаблон. Необходимо увеличить скорость по гугловскому PageSpeed и ничего не сломать. Все должно выглядеть и работать так, как сейчас. Интересуют стоимость и срокиСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт на WP. Необходимо найти Аспирантуры Москвы и Санкт-Петербурга и заполнить на нашем сайте. Информация для заполнения: Название аспирантурыФорма обучения: очная, заочная, соискательство (может быть несколько сразу)Специальности: цифры+расшифровка (может быть не одна)Оплата: платная, бесплатная ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется покупной зарубежный шаблон, полностью адаптивный. Необходимо выполнить правки: На странице рубрик изменить с h2 на h1, внешний вывод оставить текущий. Важно! Только на странице рубрик, внедряем другой класс, не используем существующий, чтобы не зацепить ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $25
Он уже готов, надо доработать по пунктам: урлы должны быть все из одного корня http://site.ru/урл/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Описание задачи: https://docs.google.com/document/d/1wXcs2jN5zyi8YPfFPnwluZhCcNE8N5r1ckqa4CS9gow/edit# Плагин довольно простой, но если будут вопросы — пишите. Без сроков и стоимости предложения рассматривать не буду. Общение до выбора исполнителя происходит на бирже, после — скайп или почта.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Имеем представление о будущем сайте. Необходимо сделать по ТЗ и без макета (макета нету, так вышло). Нужен один человек, который бы сверстал и натянул на Wordpress. Верстка адаптивная. Используем бутстрап. Сайт в последствии будет дорабатываться, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
На определенных записях сделать блок справа, в виджетах. Туда я буду добавлять виджеты с партнерок, например, авиасейлс или букинг. т.е мне нужно два текстовых поля фикс. ширины 320 пикс. с произвольным заголовком h2, в правой части ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/188pxHsp5E9XmRwEdkb1HdIEe1yXJvUEpWalejp6GiHg/edit?usp=sharing Жду точные сроки и ценыВеб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
В определенных категориях (предоставлю ID для каких, у остальных надо все оставить так, как есть) необходимо сделать вывод блока текста, т.е страница будет выглядеть так: 1) Заголовок категории 2) Вывод текста 3) ...Завершен9 лет назад
- $60
Необходимо спарсить журналы в Эксель-таблицу. Вся проблема в защите их сервера, она довольно хорошая, как я понял. Прокси блокируют, с этим надо что-то придумать. ТЗ https://docs.google.com/document/d/1qCaQv01X60u8_6g9cLPiHqIujgV_WvMn4HfuSmAH38U/editЗавершен9 лет назад
Есть небольшие правки по сайту, которые необходимо выполнить. https://docs.google.com/document/d/1LM5NVVO2acseqP6j96MYRDyqMWxsxIwJDKoFc68WP7M/edit Нужен разработчик под Drupal. Пожалуйста, пишите сразу ценуЗавершен9 лет назад
Необходимо снять видео отзыв о компании. У нас юридическая фирма, большой профиль, охватываем авто/ДДУ/миграционку. Итого надо 3 видео, речь под каждый готова, секунд на 30 думаю максимум + интро. Интро – какой нибудь ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт9 лет назад