Имеем представление о будущем сайте. Необходимо сделать по ТЗ и без макета (макета нету, так вышло). Нужен один человек, который бы сверстал и натянул на Wordpress. Верстка адаптивная. Используем бутстрап. Сайт в последствии будет дорабатываться, ...