roman4627

Роман roman4627

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Дизайнер, надежный и нужный

Занимаюсь разработкой дизайна сайтов, мобильных приложений и логотипов. Всегда в срок.

Возможна разработка сайта под ключ, есть команда.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

SergVin
Сергей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Увеличить скорость загрузки сайта WP
WordPress
Хороший адекватный заказчик. Вовремя предоставил всю необходимую для работы информацию. В работу не вмешивался. Заказал, принял работу, оплатил. Рекомендую к сотрудничеству.
Работа была выполнена хорошо и в срок. Спасибо
Ответный отзыв
gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Вывод Страниц вместо Записей в меню WP
WordPress
Все отлично, рекомендую заказчика.
Артем выполнил задание на отлично, сразу и без каких либо доработок. Могу рекомендовать
Ответный отзыв
Creator_site
Николай 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Доработка сайта на WP
WordPress
Рекомендую Романа как прекрасного заказчика - всегда на связи, оплата мгновенно, приятный в общении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество 10/10!
Николай в кратчайшие сроки выполнил все правки. От меня замечаний не было никаких, все с первого раза. Рекомендую как отличного специалиста
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freedenislanser
Денис 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Сделать текущий сайт адаптивным
CSSWordPress
Рекомендую Романа как отличного заказчика! Задача поставлена предельно ясно, постоянно на связи и всегда готов обсудить проект. Оплата поступила моментально, сразу как была выполнена работа. Однозначно рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Денис хорошо адаптировал сайт, претензий никаких не было. Немного превысили сроки, но не страшно. Недорого и качественно, работой доволен.
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wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Сделать вывод блока текста в категориях Wordpress
WordPress
Отличный заказчик, рекомендую
Александр быстро помог с задачей. Рекомендую
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