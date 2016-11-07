roman_best

Интернет-маркетолог, настройка контекстной рекламы

Здравствуйте меня зовут Роман Лучший. Я предлагаю вам настройкуконтекстной рекламы.

Профессионально занимаюсь настройкой контекстной рекламы - Яндекс Директ и

Google Adwords уже более 6 лет.

Для кого услуга:

Для людей, которые продают товар или услугу.

Для людей, которые хотят сэкономить время на настройке контекстной рекламы,

делегировав рутинную работу.

Для тех, кто хочет быстро и дешево проверить спрос на услугу или товар.

Чтоя буду делать:

Просчитаю, целесообразна ли контекстная реклама. (Если ваш товар стоит 1000

рублей, и вы получаете с него 560 рублей прибыли, а клик стоит 250, то такая

реклама не принесет вам пользу.)

Я погружусь в тему вашего товара или услуги. (Узнаю, что за товар, какие типы

товара бывают, как люди оставляют запросы на ваш товар или услугу).

Создам майндмеп карту, разобью все на смысловые категории. (Например: геолокация,

продающие добавки, виды товаров, артикулы запросы и т.д.).

Соберу "ключи" наиболее эффективные ключи для вашей кампании.

Увеличу базу ключевых слов.

От минусую запросы, не попадающие в нашу тематику. (например, вы продаете

стальные двери, то деревянные двери вам не подходят)

Создам объявления: Напишу заголовки, уникальные тексты объявлений, быстрые

ссылки, дополнения, отображаемые ссылки и т.д.

Цена обсуждается лично с клиентом.

Перед оплатой необходимо будет провести встречу – по скайпу или созвониться по

телефону.