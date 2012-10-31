roman_horolskiy

$5000
Нужно комплексное продвижение сайта www.joblist.biz Цель - занять топовые позиции в яндексе и гугле, иметь большой объем траффика _реальных_ пользователей.
Поисковые системы (SEO)14 заявок
Закрыт
10 лет назад
Нужно комплексное продвижение сайта www.joblist.biz Цель - занять топовые позиции в яндексе и гугле, иметь большой объем траффика _реальных_ пользователей.
Требуется написать _продающие_ тексты для сайта софтверной аутсорсинговой компании. Тексты для баннеров. Опыт по данной тематике обязателен.
Есть сайт www.forrards.com, его нужно перенести с asp.net на asp.net mvc 4 или 5 + bootstrap Тема будет взята отсюда https://wrapbootstrap.com/
Требуется сделать сайт c формами поиска, который бы собирал информацию с других сайтов. В дальнейшем будет развитие проекта и поддержка. Если Вы раньше не делали сайты со сложной логикой, не подавайте заявки на этот проект. Также ...