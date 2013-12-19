Занимаюсь выполнением работ с 2008 года. Высшее образование. Диплом с отличием. Выполню работы любой сложности в короткие сроки.
ВЫПОЛНЮ РАБОТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ ДИСЦИПЛИНАМ:
По юриспруденции:
Административное право
Гражданское право
Гражданско-процессуальное право
История государства и права
Конституционное право
Международное публичное право
Международное частное право
Правоохранительные органы
Семейное право
Теория государства и права
Трудовое право
Уголовное право
Уголовно-процессуальное право
Финансовое право и др.
По экономике:
Экономическая теория
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Микроэкономика
Макроэкономика
Деньги.Кредит.Банки
Финансы
Маркетинг
Менеджмент
Мировая экономика и международные отношения
Организация производства на предприятии
Экономика отрасли
Экономика предприятия и др.
Также выполняю контрольные, рефераты, курсовые и дипломные работы, дипломные проекты, научные монографии, статьи, кандидатские и докторские диссертации по другим отраслям гуманитарного и естественно-научного знания:
История отечества
Всемирная история
История отечественного государства и права
История государства и права зарубежных стран
История экономики и экономических учений
Культурология
Концепции современного естествознания
Политология
Психология
Философия
и другие науки естественно-научного и гуманитарного профиля
Кандидатские или докторские диссертации, научные статьи, монографию по специальностям, входящим в такие отрасли знания как:
Юриспруденция
Экономика
Философия
Филология
Психология
Медицина
Теория управления и теория принятия решений и др.
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