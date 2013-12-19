Занимаюсь выполнением работ с 2008 года. Высшее образование. Диплом с отличием. Выполню работы любой сложности в короткие сроки.

ВЫПОЛНЮ РАБОТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ ДИСЦИПЛИНАМ:

По юриспруденции:

Административное право

Гражданское право

Гражданско-процессуальное право

История государства и права

Конституционное право

Международное публичное право

Международное частное право

Правоохранительные органы

Семейное право

Теория государства и права

Трудовое право

Уголовное право

Уголовно-процессуальное право

Финансовое право и др.

По экономике:

Экономическая теория

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Микроэкономика

Макроэкономика

Деньги.Кредит.Банки

Финансы

Маркетинг

Менеджмент

Мировая экономика и международные отношения

Организация производства на предприятии

Экономика отрасли

Экономика предприятия и др.

Также выполняю контрольные, рефераты, курсовые и дипломные работы, дипломные проекты, научные монографии, статьи, кандидатские и докторские диссертации по другим отраслям гуманитарного и естественно-научного знания:

История отечества

Всемирная история

История отечественного государства и права

История государства и права зарубежных стран

История экономики и экономических учений

Культурология

Концепции современного естествознания

Политология

Психология

Философия

и другие науки естественно-научного и гуманитарного профиля

Кандидатские или докторские диссертации, научные статьи, монографию по специальностям, входящим в такие отрасли знания как:

Юриспруденция

Экономика

Философия

Филология

Психология

Медицина

Теория управления и теория принятия решений и др.