roman_molot

Роман roman_molot

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$25
10 баллов
4 года назад
Консультация по конфигурации веб сервера apache
ApacheMySQL
Отличный заказчик, профессионал. Всегда на связи, мгновенная оплата
ПО было установлено качественно и в сроки, проблема была устранена. Рекомендую к сотрудничеству
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