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Роман
roman_molot
roman_molot
36 лет
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Заказ #1092391
Системное администрирование
1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Алексей Чупахин
vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
315 отзывов
$25
10 баллов
4 года назад
Консультация по конфигурации веб сервера apache
Apache
MySQL
Отличный заказчик, профессионал. Всегда на связи, мгновенная оплата
ПО было установлено качественно и в сроки, проблема была устранена. Рекомендую к сотрудничеству
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Отзывы фрилансеров
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