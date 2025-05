Frontend Developer. JavaScript ⚡ ReactJS 🔥

👋 Немного о себе:

Занимаюсь front-end разработкой уже 2 года. Есть опыт разработки от простых лендингов к сложным веб-приложениям. Также работал в команде над крупными проектами. Помогу вам найти наилучшее решение для вашей проблемы и также её решить в кратчайшие сроки!

 Мои услуги:

Верстка сайтов из PSD, FIGMA

Адаптивная верстка

Разработка дизайна

Разработка веб-приложений

💪 Навыки:

HTML, CSS, JavaScript

Flexbox, Bootstrap

SCSS, SASS

React, Redux

Firebase

MySQL

Gulp, Webpack, GIT

Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Blender

 Образование:

Opole University Of Technology, Faculty Of Electrical Engineering Automatic Control And Informatics

 Гарантия на работу:

В течении 2 недель после передачи заказа я сделаю все правки бесплатно!

Связь со мной:

E-mail: [email protected]

Telegram: @roman_prokopenko