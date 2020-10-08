roman_puryshev

Верстка адаптивных сайтов, HTML5, CSS3, JS, JQ, Wordpress, Администрирование сайтов, Контент менеджмент,
Привет!
Меня зовут Роман, я занимаюсь разработкой сайтов.
Несколько слов обо мне:
1. У меня высшее техническое образование.
2. Имею большой опыт в верстке адаптивный сайтов, переносе верстки на Wordpress, администрировании сайтов, наполнением контентом.
Мои услуги:
- Сайт под ключ
- HTML5/CSS3 адаптивная вёрстка
- Настройка Google AdWords и Яндекс Директ контекстной, поисковой рекламы
- Перенос верстки на WORDPRESS
- Администрирование сайтов
- Контент менеджмент
- Наполнение сайтов
Профессиональный подход
Честность и открытость
Соблюдение сроков.
Вежливое, доброжелательное общение.
Индивидуальный подход ко всем проектам
✔ Работаю по безопасной сделке, 50/50 и поэтапной оплате
Связаться со мной можно в любое время по следующим контактам:
email: [email protected]
whatsapp : +7(911) 262 66 72
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$7
2 балла
5 лет назад
К работе не приступил.