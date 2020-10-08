roman_puryshev

Роман roman_puryshev

 
50 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Верстка адаптивных сайтов, HTML5, CSS3, JS, JQ, Wordpress, Администрирование сайтов, Контент менеджмент,

Привет!

Меня зовут Роман, я занимаюсь разработкой сайтов.

Несколько слов обо мне: 

1. У меня высшее техническое образование.

2. Имею большой опыт в верстке адаптивный сайтов, переносе верстки на Wordpress,  администрировании сайтов, наполнением контентом. 

Мои услуги:

  • Сайт под ключ
  • HTML5/CSS3 адаптивная вёрстка
  • Настройка Google AdWords и Яндекс Директ контекстной, поисковой рекламы
  • Перенос верстки на WORDPRESS
  • Администрирование сайтов
  • Контент менеджмент
  • Наполнение сайтов
Гарантирую:

Профессиональный подход

Честность и открытость

Соблюдение сроков.

Вежливое, доброжелательное общение.

Индивидуальный подход ко всем проектам

✔ Работаю по безопасной сделке, 50/50 и поэтапной оплате

Связаться со мной можно в любое время по следующим контактам:

email:  ﻿[email protected]

whatsapp : +7(911) 262 66 72

Отзывы заказчиков

ay232
Юрий 
42 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$7
2 балла
5 лет назад
Проверка изображений на сайте (валидация данных)
К работе не приступил.