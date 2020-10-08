roman_puryshev

Верстка адаптивных сайтов, HTML5, CSS3, JS, JQ, Wordpress, Администрирование сайтов, Контент менеджмент,

Привет!

Меня зовут Роман, я занимаюсь разработкой сайтов.

Несколько слов обо мне:

1. У меня высшее техническое образование.

2. Имею большой опыт в верстке адаптивный сайтов, переносе верстки на Wordpress, администрировании сайтов, наполнением контентом.

Мои услуги:

Сайт под ключ

HTML5/CSS3 адаптивная вёрстка

Настройка Google AdWords и Яндекс Директ контекстной, поисковой рекламы

Перенос верстки на WORDPRESS

Администрирование сайтов

Контент менеджмент

Наполнение сайтов

Гарантирую:

Профессиональный подход

Честность и открытость

Соблюдение сроков.

Вежливое, доброжелательное общение.

Индивидуальный подход ко всем проектам

✔ Работаю по безопасной сделке, 50/50 и поэтапной оплате

Связаться со мной можно в любое время по следующим контактам:

email: ﻿[email protected]

whatsapp : +7(911) 262 66 72