romanator

Роман romanator

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Ваш успех без компромиссов!

Пишу статьи, чего же боле. Я вам могу ещё сказать,

Для славы бизнеса, торговли готов вам строки начертать.

Благословенна будет прибыль, ведь письмена мои вам в масть.

А слога уникальность - помощь, в вершины поисковика попасть.

Отзывы заказчиков

Champion2008
Виктор 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$3
10 баллов
13 лет назад
Нужен текст
Сделал все по высшему классу, так как я и хотел... Честный, и порядочный. Буду у него всегда заказывать текст 10+ )
Хороший заказчик. Своевременная оплата. Надежный партнер! Хорошие впечатления от сотрудничества!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $3
от 1 дня
#1029
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1935
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2489