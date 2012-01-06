Ваш успех без компромиссов!

Пишу статьи, чего же боле. Я вам могу ещё сказать,

Для славы бизнеса, торговли готов вам строки начертать.

Благословенна будет прибыль, ведь письмена мои вам в масть.

А слога уникальность - помощь, в вершины поисковика попасть.