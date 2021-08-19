Привет! Я Ваш будущий помощник в развитии бизнеса 💃

Я дипломированный специалист по рекламе точно знаю, как должно выглядеть качественное оформление Вашего бизнеса.

Каждый проект создаётся не только с учетом эстетических, но и маркетинговых аспектов

Создам для Вас:

- Логотип, фирменный стиль;

- Оформление группы Вконтакте, аватарку;

- Аватарку, иконки для вечных сторис, шаблоны постов (прайс, свободные места для записи);

- Стикеры, ярлыки, открытки и другие элементы сопровождающие посылки с заказами;

- Календари, пригласительные, буклеты, постеры, листовки и флаеры;

- Нарисую метрику для вашего малыша.