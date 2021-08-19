Мария Романова romandesignedromandesigned
23 годаРоссия/Магнитогорск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Привет! Я Ваш будущий помощник в развитии бизнеса 💃
Я дипломированный специалист по рекламе точно знаю, как должно выглядеть качественное оформление Вашего бизнеса.
Каждый проект создаётся не только с учетом эстетических, но и маркетинговых аспектов
Создам для Вас:
- Логотип, фирменный стиль;
- Оформление группы Вконтакте, аватарку;
- Аватарку, иконки для вечных сторис, шаблоны постов (прайс, свободные места для записи);
- Стикеры, ярлыки, открытки и другие элементы сопровождающие посылки с заказами;
- Календари, пригласительные, буклеты, постеры, листовки и флаеры;
- Нарисую метрику для вашего малыша.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип54 просмотра
- Логотип образовательного центра55 просмотров
- Фирменный стиль кондитерской24 просмотра
- Фирменный стиль парикмахерской42 просмотра
- Календарь 202032 просмотра
- Визитки31 просмотр