romanenkosergio

Разработчик Сайтов, LandingPage

Всем привет! Я Frontend разработчик. Занимаюсь разработкой сайтов, версткой лендингов(одностраничных сайтов). Так же есть опыт в создании SPA(Single Page Application).В своей работе я использую:HTML - создает каркас Вашего сайта, CSS - делает его визуально красивее (SASS,SCSS - просто помогают мне делать это быстрее), Js - делает Ваш сайт "живым" (native/jQuery).Vue.js - При его помощи реализую одностраничные приложенияТак же работаю с GULP, Webpack, БЭМ, Bootstrap.Небольшие знания PHPБыл опыт интеграций с liqpay, amoCrm.Мои работы получаются качественными и полностью адаптивными, что означает, что Ваш сайт будет прекрасно смотреться на всех устройствах, а так же кроссбраузерными, будут одинаково смотреться на всех популярных браузерах.