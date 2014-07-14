Три года работаю на должности техник-программист. Выполняю работу системного администратора, дизайнера-верстальщика (верстаю: газеты, журналы, буклеты, календари), создал и полностью обслуживаю несколько сайтов на DLE движке, с собственно разработанным шаблонам, занимаюсь SEO развитием данных сайтов. На среднем и начальном уровне знаю языки программирования Delphi и html.

Навыки работы на компьютере:

Alligator Flash Designer 8, Adobe Photoshop CS3, Denver, DLE, Microsoft Office, Flesh, Studio 9 Pinacle, Radmin Serve, Adobe PageMaker, Macromedia Dreamweaver и многое другое, а также достаточно быстро учусь.

Владение ПК на высоком уровне.