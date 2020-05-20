Внимание, уникальный UI/UX дизайн! Сайты/мобильные приложения/баннеры/логотипы и не только.

Web-дизайн, который работает! Яркие продуманные сайты с акцентом на потребителя.

Моя основная специализация — это:

Дизайн сайтов:

От визитки и Интернет-магазина до лендинга и портала.

Никаких шаблонов, все проекты разрабатываются по индивидуальным концепциям в соответствии с разработанными прототипами (если они требуются). Адаптивный дизайн подразумевает разработку макетов для десктопа, планшета и смартфона (обычно это 1280 px, 768 px и 320 px, соответственно, но мы можем выбрать с вами абсолютно любые, необходимые вам разрешения). В работе я использую не только инструментарий дизайнера (Adobe Photoshop, Figma), но и глубокие практические знания в области маркетинга и психологии рекламы. Это эффективное сочетание позволяет разрабатывать мне по-настоящему продуманный, современный и работающий дизайн.

Дизайн мобильных приложений:

Мобильными приложениями, для которых я разрабатываю дизайн, легко пользоваться, у них доступная навигация, продуманный интерфейс и качественное оформление. Я стараюсь вложить в разработку весь свой опыт и подхожу индивидуально к каждой задаче.

Дизайн интерфейсов:

Админ-панели, дашборды, интерфейсы приложений. Тщательная проработка каждой детали, глубокое погружение в поставленную передо мной задачу.

Дизайн полиграфии:

Визитки, буклеты, листовки, конверты, рекламные модули в печатные издания и т.п.

Я спокойно отношусь к замечаниям и правкам.

Ситуации бывают разные и как бы детально мы не прорабатывали бриф и прочую рабочую документацию по проекту, зачастую на выходе могут возникнуть моменты, которые не до конца устраивают заказчика. Я нацелен на 100% утверждение результата клиентом, поэтому все аргументированные и обоснованные правки вношу бесплатно. Конечно, это не относится к дополнениям к первоначальной задаче, что обычно я расцениваю как работу сверх обозначенного ранее бюджета. С другой стороны, и здесь все условно и зависит от масштабов: если клиент просит сделать ему favicon или нарисовать дополнительное выпадающее меню — брать за это деньги я не могу. Лишние пять минут времени впоследствии могут обернуться для меня новым интересным проектом от этого заказчика или его положительной рекомендацией другому человеку — и я это прекрасно понимаю.

Передаю исходники в удобном для работы виде.

После завершения проекта я готовлю для заказчика пакет исходников. Все файлы имеют понятные наименования, сам исходник разделен на логические и тематические группы слоев, также имеющие «говорящие» названия. Шрифты — в одной папке, картинки в другой, исходники для планшета в третьей и т.д. Все мои макеты рисуются по адаптивной сетке, я готовлю «ховеры» (состояния активных элементов при наведении курсора) и никогда не пропадаю из поля зрения заказчика после завершения проекта: часто у верстальщика или программиста возникают вопросы, которые мы решаем совместно. Кстати, совершенно, бесплатно с моей стороны.

Прайс-лист

Каждый проект по-своему уникален, однако, любой заказчик хочет услышать какие-то цифры. Некие отправные точки, позволяющие ему понять, в какой ценовой категории предлагает свои услуги дизайнер. Итак:

Дизайн главной страницы — $100

Дизайн одной внутренней страницы — $20

Дизайн лендинга (7 экранов) — $100

Дизайн рекламного баннера (GIF/JPEG/PNG) — $10

Мои контакты

График работы: понедельник — пятница (с 9:00 до 22:00 МСК), выходные и праздничные дни — по договоренности.