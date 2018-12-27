romankuznetsov

SEO аудит, внутренняя оптимизация, поисковое (SEO) продвижение

Здравствуйте! Я занимаюсь SEO 2 года. Специализируюсь на аудите, внутренней и внешней оптимизации сайта для поисковых систем (Google). Я знаю, как продвинуть сайт в ТОП, где найти пользователей, заинтересованных в товарах и услугах, и превратить их в клиентов.

Аудит сайта (от 1 000 грн):

Анализ наличия ошибок в коде;

Анализ корректности ответов сервера;

Анализ работы редиректов;

Анализ отсутствия дублей страниц;

Анализ файлов Robots.txt и карты сайта;

Анализ битых ссылок и т.д.;

Анализ проверка мета тегов;

Анализ проверка тегов h1-h6;

Анализ быстродействия сайта;

Анализ поисковго сниппета;

Внутренняя оптимизация сайта (от 2 000 грн):

Составление семантического ядра;

Грамотное составление Title (Заголовок), Description (Описание) и H1;

Составление правильных файлов robots.txt и sitemap.xml;

Настройка редиректов;

Разработка ТЗ для копирайтера;

Прочие работы по внутренней оптимизации.

Повышение количества анкорных и безанкорных беклинков;

Работа с биржами купли/продажи вечных ссылок;

Поиск белых и трастовых доноров;

Краудмаркетинг;

Ежемесячные отчёты о проделанной работе.

Результаты: