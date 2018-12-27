romankuznetsov

SEO аудит, внутренняя оптимизация, поисковое (SEO) продвижение
Здравствуйте! Я занимаюсь SEO 2 года. Специализируюсь на аудите, внутренней и внешней оптимизации сайта для поисковых систем (Google). Я знаю, как продвинуть сайт в ТОП, где найти пользователей, заинтересованных в товарах и услугах, и превратить их в клиентов.
Аудит сайта (от 1 000 грн):
- Анализ наличия ошибок в коде;
- Анализ корректности ответов сервера;
- Анализ работы редиректов;
- Анализ отсутствия дублей страниц;
- Анализ файлов Robots.txt и карты сайта;
- Анализ битых ссылок и т.д.;
- Анализ проверка мета тегов;
- Анализ проверка тегов h1-h6;
- Анализ быстродействия сайта;
- Анализ поисковго сниппета;
Внутренняя оптимизация сайта (от 2 000 грн):
- Составление семантического ядра;
- Грамотное составление Title (Заголовок), Description (Описание) и H1;
- Составление правильных файлов robots.txt и sitemap.xml;
- Настройка редиректов;
- Разработка ТЗ для копирайтера;
- Прочие работы по внутренней оптимизации.
- Повышение количества анкорных и безанкорных беклинков;
- Работа с биржами купли/продажи вечных ссылок;
- Поиск белых и трастовых доноров;
- Краудмаркетинг;
- Ежемесячные отчёты о проделанной работе.
Результаты:
- ТОП-10 Google, ТОП-5 Google, ТОП-3 Google;
- Топ по СЧ, НЧ;
- Рост всех позиций;
- SEO-оптимизация.