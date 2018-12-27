romankuznetsov

Роман romankuznetsov

 
31 годУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
SEO аудит, внутренняя оптимизация, поисковое (SEO) продвижение

Здравствуйте! Я занимаюсь SEO 2 года. Специализируюсь на аудите, внутренней и внешней оптимизации сайта для поисковых систем (Google). Я знаю, как продвинуть сайт в ТОП, где найти пользователей, заинтересованных в товарах и услугах, и превратить их в клиентов. 

Аудит сайта (от 1 000 грн):

  • Анализ наличия ошибок в коде;
  • Анализ корректности ответов сервера;
  • Анализ работы редиректов;
  • Анализ отсутствия дублей страниц;
  • Анализ файлов Robots.txt и карты сайта;
  • Анализ битых ссылок и т.д.;
  • Анализ проверка мета тегов;
  • Анализ проверка тегов h1-h6;
  • Анализ быстродействия сайта;
  • Анализ поисковго сниппета;

Внутренняя оптимизация сайта (от 2 000 грн):

  • Составление семантического ядра;
  • Грамотное составление Title (Заголовок), Description (Описание) и H1;
  • Составление правильных файлов robots.txt и sitemap.xml;
  • Настройка редиректов;
  • Разработка ТЗ для копирайтера;
  • Прочие работы по внутренней оптимизации.
  • Повышение количества анкорных и безанкорных беклинков;
  • Работа с биржами купли/продажи вечных ссылок;
  • Поиск белых и трастовых доноров;
  • Краудмаркетинг;
  • Ежемесячные отчёты о проделанной работе.

Результаты:

  • ТОП-10 Google, ТОП-5 Google, ТОП-3 Google;
  • Топ по СЧ, НЧ;
  • Рост всех позиций;
  • SEO-оптимизация.
Аудит сайтаСемантическое ядроSEO-оптимизацияПродвижение сайта в ТОП