romanlikhov

Лихов romanlikhov

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

1. Пожалуй самый главный вопрос – ПРЕДОПЛАТА. Предоплата возможна в том случае если у исполнителя есть не меньше 10 положительных отзывов.

Для крупных и долгих проектов возможна поэтапная оплата. Т.е. оплата после предоставления отчета о результатах по каждому этапу.

2. В основном оплату произвожу через Яндек.Деньги т.к. живя в Таиланде, такие системы как Webmoney, контакт и проч. для меня просто недоступны. Для крупных проектов возможно оплата банковским переводом, PayPal или Western Union.

3. Первоначальное общение с исполнителем предпочтительно через биржу. После этого общение можно перенести на почту или Skype. ICQ не пользуюсь.

4. Больше всего в исполнителях ценю 2 качества: умение соотнести цену и качество исполнения и ответственность. Таких исполнителей готов холить лелеять и сдувать пылинки... ну и отдавать самые жирные заказы, конечно же))

5. Так сложилось, что free-lance.ru была первая биржа на которой я начал работать. Поэтому все отзывы находятся там. Чтобы вы удостоверились, что это действительно мой профиль, я готов перед началом работы выслать несколько сообщений с профиля биржи free-lance.ru

А вот и сам профиль см. здесь http://www.free-lance.ru/users/romanlikhov

  • Перевод с украинского на испанский

    $20

    Всем добрый день! Нужно перевести документы с украинсого на испанский язык. https://www.evernote.com/shard/s92/sh/2719f908-b343-4db8-a61a-f024ab562861/2b2d27441f30fb172a94b7dba0f78b91 Желательно, чтобы исполнитель уже выполнянл похожие проекты. Бюджет 20 USD ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн логотипа для вейкпарка

    $150

    Всем добрый день! Меня зовут Роман, работаю в вейкпарке на Пхукете в Таиланде. 5 лет назад для нашего вейкпарка был сделан логотип, который работал до сегодняшнего дня (образец смотрите в ТЗ ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка темы для Wordpress

    Всем добрый день! Мне нужно немного доработать блог на вордпресс. А именно привести его к виду западного блога как например вот на этих сайтах http://dribbble.com/joshhemsley ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

skwy
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Редизайн логотипа для вейкпарка
Роман,замечательный заказчик. Чётко формирует задание,быстро реагирует на дополнительные вопросы возникшие в процессе,своевременно оплачивает работу. Проект был не из лёгких,но всё прошло успешно. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
С Андреем работали по проекту логотипа вейкпарка. Так получилось, что я не мог сам принимать решения о принятии логотипа решение принимали еще начальник и соучредитель компании, из за этого задача у дизайнера усложнилась во много раз. Логотип пришлось переделывать много раз, чтобы он удовлетворил вкусы всех, но при этом не потерял оригинальность, узнаваемость и стиль. Андрей с задачей справился прекрасно. Быстро и качественно вносил все изменения. Совместным сотрудничеством очень доволен, буду обращаться еще.
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