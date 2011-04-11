Всем добрый день! Нужно перевести документы с украинсого на испанский язык. https://www.evernote.com/shard/s92/sh/2719f908-b343-4db8-a61a-f024ab562861/2b2d27441f30fb172a94b7dba0f78b91 Желательно, чтобы исполнитель уже выполнянл похожие проекты. Бюджет 20 USD ...
1. Пожалуй самый главный вопрос – ПРЕДОПЛАТА. Предоплата возможна в том случае если у исполнителя есть не меньше 10 положительных отзывов.
Для крупных и долгих проектов возможна поэтапная оплата. Т.е. оплата после предоставления отчета о результатах по каждому этапу.
2. В основном оплату произвожу через Яндек.Деньги т.к. живя в Таиланде, такие системы как Webmoney, контакт и проч. для меня просто недоступны. Для крупных проектов возможно оплата банковским переводом, PayPal или Western Union.
3. Первоначальное общение с исполнителем предпочтительно через биржу. После этого общение можно перенести на почту или Skype. ICQ не пользуюсь.
4. Больше всего в исполнителях ценю 2 качества: умение соотнести цену и качество исполнения и ответственность. Таких исполнителей готов холить лелеять и сдувать пылинки... ну и отдавать самые жирные заказы, конечно же))
5. Так сложилось, что free-lance.ru была первая биржа на которой я начал работать. Поэтому все отзывы находятся там. Чтобы вы удостоверились, что это действительно мой профиль, я готов перед началом работы выслать несколько сообщений с профиля биржи free-lance.ru
А вот и сам профиль см. здесь http://www.free-lance.ru/users/romanlikhov
- $20Переводы3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $150
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Всем добрый день! Мне нужно немного доработать блог на вордпресс. А именно привести его к виду западного блога как например вот на этих сайтах http://dribbble.com/joshhemsley ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад