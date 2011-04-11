1. Пожалуй самый главный вопрос – ПРЕДОПЛАТА. Предоплата возможна в том случае если у исполнителя есть не меньше 10 положительных отзывов.

Для крупных и долгих проектов возможна поэтапная оплата. Т.е. оплата после предоставления отчета о результатах по каждому этапу.

2. В основном оплату произвожу через Яндек.Деньги т.к. живя в Таиланде, такие системы как Webmoney, контакт и проч. для меня просто недоступны. Для крупных проектов возможно оплата банковским переводом, PayPal или Western Union.

3. Первоначальное общение с исполнителем предпочтительно через биржу. После этого общение можно перенести на почту или Skype. ICQ не пользуюсь.

4. Больше всего в исполнителях ценю 2 качества: умение соотнести цену и качество исполнения и ответственность. Таких исполнителей готов холить лелеять и сдувать пылинки... ну и отдавать самые жирные заказы, конечно же))

5. Так сложилось, что free-lance.ru была первая биржа на которой я начал работать. Поэтому все отзывы находятся там. Чтобы вы удостоверились, что это действительно мой профиль, я готов перед началом работы выслать несколько сообщений с профиля биржи free-lance.ru

А вот и сам профиль см. здесь http://www.free-lance.ru/users/romanlikhov