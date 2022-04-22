romann_zhironkin

Реклама, PR и SEO-маркетинг

Меня зовут - Роман, работаю как фрилансер но чтобы быть честным скажу что также имею дополнительных доверенных людей которым могу делегировать некоторые задачи

Подхожу к работе с желанием результата, вниманием и осознанием ответственности за проект

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАКИХ МЫ МОЖЕМ С ВАМИ ПОСОТРУДНИЧАТЬ

Интернет-реклама:

поисковая реклама в Google и Яндекс

контекстно-медийная сеть (Google) и рекламная сеть Яндекса

настройка ремаркетинга в Google и Яндекс (почти всегда идет вместе с любой рекламной кампанией в поисковой системе)

видеореклама в YouTube

таргетированная реклама в Instagram и Вконтакте (возможно в тестовом режиме настройка в Tik Tok)

PR-менеджмент:

сбор и подготовка к написанию релизов (новости, статьи, лонгриды, посты и т. д.)

составление медиаплана и стратегии размещения

подготовка и написание релиза

рассылка релизов в СМИ

контроль размещения

SEO-маркетинг:

Аудит конкурентов

Аудит веб-аналитики

Юзабилити-аудит

Контентный аудит

Технический аудит

ссылочный аудит сайта и конкурентов

Анализ ниши и спроса

Сбор и кластеризация семантического ядра

Составление стратегии работ

Составление ТЗ на исправление технических ошибок

Построение контент-плана для посадочных страниц и статей на сайте

Написание текстов для сайта

Размещение ссылок на сайт (PR-менеджмент, регистрация в каталогах, отзовиках, бизнес-карточках в Google и Яндекс)

Настройка систем веб-аналитики

В случае комплексной работы пункты разрабатываются индивидуально под каждый проект

Дополнительно:

Ведение социальных сетей Instagram и Вконтакте

Создание сайтов на Tilda

Работа с текстами

Связь со мной:

Telegram: @roman_zhironkin

Вконтакте: https://vk.com/roman_zhironkin

e-mail: [email protected]

Taplink: https://taplink.cc/zhironkin.marketing