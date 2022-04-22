romann_zhironkin

Роман Жиронкин romann_zhironkinromann_zhironkin
30 летУкраина/Донецк
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Реклама, PR и SEO-маркетинг
Меня зовут - Роман, работаю как фрилансер но чтобы быть честным скажу что также имею дополнительных доверенных людей которым могу делегировать некоторые задачи
Подхожу к работе с желанием результата, вниманием и осознанием ответственности за проект
ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАКИХ МЫ МОЖЕМ С ВАМИ ПОСОТРУДНИЧАТЬ
Интернет-реклама:
- поисковая реклама в Google и Яндекс
- контекстно-медийная сеть (Google) и рекламная сеть Яндекса
- настройка ремаркетинга в Google и Яндекс (почти всегда идет вместе с любой рекламной кампанией в поисковой системе)
- видеореклама в YouTube
- таргетированная реклама в Instagram и Вконтакте (возможно в тестовом режиме настройка в Tik Tok)
PR-менеджмент:
- сбор и подготовка к написанию релизов (новости, статьи, лонгриды, посты и т. д.)
- составление медиаплана и стратегии размещения
- подготовка и написание релиза
- рассылка релизов в СМИ
- контроль размещения
SEO-маркетинг:
- Аудит конкурентов
- Аудит веб-аналитики
- Юзабилити-аудит
- Контентный аудит
- Технический аудит
- ссылочный аудит сайта и конкурентов
- Анализ ниши и спроса
- Сбор и кластеризация семантического ядра
- Составление стратегии работ
- Составление ТЗ на исправление технических ошибок
- Построение контент-плана для посадочных страниц и статей на сайте
- Написание текстов для сайта
- Размещение ссылок на сайт (PR-менеджмент, регистрация в каталогах, отзовиках, бизнес-карточках в Google и Яндекс)
- Настройка систем веб-аналитики
Дополнительно:
- Ведение социальных сетей Instagram и Вконтакте
- Создание сайтов на Tilda
- Работа с текстами
Связь со мной:
Telegram: @roman_zhironkin
Вконтакте: https://vk.com/roman_zhironkin
e-mail: [email protected]
Taplink: https://taplink.cc/zhironkin.marketing