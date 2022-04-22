romann_zhironkin

Роман Жиронкин romann_zhironkin

 
30 летУкраина/Донецк
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Реклама, PR и SEO-маркетинг

Меня зовут - Роман, работаю как фрилансер но чтобы быть честным скажу что также имею дополнительных доверенных людей которым могу делегировать некоторые задачи

Подхожу к работе с желанием результата, вниманием и осознанием ответственности за проект

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАКИХ МЫ МОЖЕМ С ВАМИ ПОСОТРУДНИЧАТЬ

Интернет-реклама:

  • поисковая реклама в Google и Яндекс
  • контекстно-медийная сеть (Google) и рекламная сеть Яндекса
  • настройка ремаркетинга в Google и Яндекс (почти всегда идет вместе с любой рекламной кампанией в поисковой системе)
  • видеореклама в YouTube
  • таргетированная реклама в Instagram и Вконтакте (возможно в тестовом режиме настройка в Tik Tok)

PR-менеджмент:

  • сбор и подготовка к написанию релизов (новости, статьи, лонгриды, посты и т. д.)
  • составление медиаплана и стратегии размещения
  • подготовка и написание релиза
  • рассылка релизов в СМИ
  • контроль размещения

SEO-маркетинг:

  • Аудит конкурентов
  • Аудит веб-аналитики
  • Юзабилити-аудит
  • Контентный аудит
  • Технический аудит
  • ссылочный аудит сайта и конкурентов
  • Анализ ниши и спроса
  • Сбор и кластеризация семантического ядра
  • Составление стратегии работ
  • Составление ТЗ на исправление технических ошибок
  • Построение контент-плана для посадочных страниц и статей на сайте
  • Написание текстов для сайта
  • Размещение ссылок на сайт (PR-менеджмент, регистрация в каталогах, отзовиках, бизнес-карточках в Google и Яндекс)
  • Настройка систем веб-аналитики
В случае комплексной работы пункты разрабатываются индивидуально под каждый проект

Дополнительно:

  • Ведение социальных сетей Instagram и Вконтакте
  • Создание сайтов на Tilda
  • Работа с текстами

Связь со мной:

Telegram: @roman_zhironkin

Вконтакте: https://vk.com/roman_zhironkin

e-mail: [email protected]

Taplink: https://taplink.cc/zhironkin.marketing

Тексты для сайтаTilda