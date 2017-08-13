romannagin

Роман romannagin

 
41 годРоссия/Королёв
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Эффективная контектстная реклама "под ключ"

Специалист по маркетингу и рекламе с опытом работы в области более 5 лет. В настоящее время – начальник Отдела маркетинга и по связям с общественностью Московского музыкального театра "Геликон-опера". Кандидат наук.

Создам и настрою рекламную кампанию в Яндексе "под ключ". Качество аккаунта гарантирую. Срок 2 дня. Стоимость 1600 р. Оплата за результат!

 

В стоимость работ входит:

·  индивидуальный подбор ключевых запросов потенциальных клиентов для рекламы ваших услуг  

·  составление текстов объявлений рекламной кампании на основе ключевых запросов (до 200 объявлений)

·  размещение объявлений под каждый ключевой запрос  

·  оптимизация бюджета: устранение нецелевых показов (проработка минус-слов), установка геотаргетинга 

·  выбор ценовой стратегии, анализ и настройка ценовых ставок показа объявлений

·  ведение рекламной кампании в течение 1 недели

·  установкауведомлений о балансе на электронную почту

Рекламная кампания