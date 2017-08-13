romannagin

Специалист по маркетингу и рекламе с опытом работы в области более 5 лет. В настоящее время – начальник Отдела маркетинга и по связям с общественностью Московского музыкального театра "Геликон-опера". Кандидат наук.
Создам и настрою рекламную кампанию в Яндексе "под ключ". Качество аккаунта гарантирую. Срок 2 дня. Стоимость 1600 р. Оплата за результат!
В стоимость работ входит:
· индивидуальный подбор ключевых запросов потенциальных клиентов для рекламы ваших услуг
· составление текстов объявлений рекламной кампании на основе ключевых запросов (до 200 объявлений)
· размещение объявлений под каждый ключевой запрос
· оптимизация бюджета: устранение нецелевых показов (проработка минус-слов), установка геотаргетинга
· выбор ценовой стратегии, анализ и настройка ценовых ставок показа объявлений
· ведение рекламной кампании в течение 1 недели
· установкауведомлений о балансе на электронную почту