romannagin

Эффективная контектстная реклама "под ключ"

Специалист по маркетингу и рекламе с опытом работы в области более 5 лет. В настоящее время – начальник Отдела маркетинга и по связям с общественностью Московского музыкального театра "Геликон-опера". Кандидат наук.

Создам и настрою рекламную кампанию в Яндексе "под ключ". Качество аккаунта гарантирую. Срок 2 дня. Стоимость 1600 р. Оплата за результат!

В стоимость работ входит:

· индивидуальный подбор ключевых запросов потенциальных клиентов для рекламы ваших услуг

· составление текстов объявлений рекламной кампании на основе ключевых запросов (до 200 объявлений)

· размещение объявлений под каждый ключевой запрос

· оптимизация бюджета: устранение нецелевых показов (проработка минус-слов), установка геотаргетинга

· выбор ценовой стратегии, анализ и настройка ценовых ставок показа объявлений

· ведение рекламной кампании в течение 1 недели

· установкауведомлений о балансе на электронную почту