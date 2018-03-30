romanov-produce

Продюсер Кино и ТВ / Режиссер монтажа

Закончил ВГИК по специальности "Продюсер кино и телевидения", учился в МИЭМ, нынешний ГУ ВШЭ, по специальности режиссер монтажа.

Обладаю шестилетним опытом работы в рекламных продакшенах и множеством налаженных контактов с профессионалами видео и фото отрасли. До работы в рекламе получил большой опыт в области разработки и продвижении сайтов, реализованы проекты, как для малого, так и для крупного международного бизнеса, поэтому буду рад помочь и в этом вопросе.