romanova-lena-77

Елена romanova-lena-77

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

ОПЫТ РАБОТЫ

ООО "Сгомонь" (Москва, всероссийская торговая компания) http://www.sgomon.ru/

отдел PR дизайнер(1/08/2008 7/04/2010)

• разработка бренд буков

• разработка дизайн макетов наружной рекламы

• печать наружной рекламы

• разработка макетов офсетной и оперативной полиграфии

• верстка корпоративной газеты

• разработка макетов в 3d

• выезд и замеры торговых точек (по мере необходимости)

• ежедневное сервисное обслуживание печатного плоттера

• работа с режущим плоттером