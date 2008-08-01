romanova-lena-77

ОПЫТ РАБОТЫ
ООО "Сгомонь" (Москва, всероссийская торговая компания) http://www.sgomon.ru/
отдел PR дизайнер(1/08/2008 7/04/2010)
• разработка бренд буков
• разработка дизайн макетов наружной рекламы
• печать наружной рекламы
• разработка макетов офсетной и оперативной полиграфии
• верстка корпоративной газеты
• разработка макетов в 3d
• выезд и замеры торговых точек (по мере необходимости)
• ежедневное сервисное обслуживание печатного плоттера
• работа с режущим плоттером
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